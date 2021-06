Detienen al actor Héctor Parra por el supuesto abuso a su hija

Luego de que hace poco más de un año el actor mexicano, Héctor Parra, fuera denunciado por su hija, Alexa, producto de su relación con Ginny Hoffman, por suspuesto abuso sexual, el también compositor fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Fue durante el programa Venga la Alegría de Tv Azteca que la conductora y periodista, Flor Rubio informó que Héctor Parra había sido detenido mientrás el actor se encontraba lavando un vehículo de su propiedad. “Se acaba de comunicar con nosotros la defensa de Héctor Parra […] parece ser que hace 40 minutos fue detenido mientras él estaba lavando su auto”, informó la periodista en el programa.

Flor Rubio también reveló algunos detalles de la detención del actor de 45 años por supuesto abuso hacía su hija Alexa. “Llegaron dos autos con diferentes elementos de seguridad, al parecer, de acuerdo a la información que nos da la defensa de Héctor Parra, fue llevado al Reclusorio Oriente, están esperando que su nombre salga en el listado de las audiencias, de ser así, el día de hoy tendría que presentarse en la rejilla de prácticas”.

Lee también: Violeta Isfel se convierte en Cruella y le dicen que es la Emma Stone mexicana

Por su parte, el conductor Ricardo Casares agregó que la defensa de Héctor Parra no está plenamente segura de que hayan sido las autoridades quienes realmente detuvieron al actor, por lo que utilizaron la palabra de un método tipo secuestro. “La defensa no está ni segura, utilizaron la palabra de un método tipo secuestro, o sea, ni siquiera saben si fueron las autoridades”, señaló el presentador de televisión.

Ante ello, el reconocido reportero Carlos Jiménez también utilizó sus redes sociales para confirmar la detención de Héctor Parra y escribió a través de Twitter. “DETIENE @FiscaliaCDMX a HÉCTOR PARRA Agentes de @PDI_FGJCDM aprehendieron este medio día al actor. Fue arrestado en la Col. General Anaya de @BJAlcaldia. La Fiscalía para Delitos Sexuales lo acusa de Abuso Sexual agravado Vs un menor, en el expediente 1145/10-202”.

Cabe señalar que fue hace más de un año que la joven denunció a su padre debido a que él “se tomaba papeles que eran muy extraños como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo”.

Y aunque las palabras de Alexa dividieron las redes sociales debido a que muchos aseguraron que la joven estaba manipulada por su madre, Ginny Hoffman, hubo quienes la apoyaron e incluso la hija del actor desmintió las diversas especulaciones a través del programa "Chiquilladas".

“Efectivamente, todo lo que se dijo en esa publicación es dicho por nosotras dos, nadie me manipuló, nunca me ha manipulado mi mamá ni absolutamente nadie, no soy una figura pública y espero que lo respeten, es la primera y la última vez que se va a dar esta declaración, me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido y le puedo ayudar en algo, me pueden buscar personalmente o lo que sea y los voy a poder ayudar en lo que necesiten. Si mi mamá no había dicho nada es porque yo se lo pedí, es algo de mi pasado, pero ya era hora de pararlo” dijo la joven de 18 años de edad.

Lee también: Con blusa de transparencias, Ana Bárbara se luce y detiene el tráfico

Sin embargo, no fue todo ya que reiteró que todo lo que se había dicho era la realidad que había vivido junto a su madre. “Queremos confirmar que todo lo que está allí es dicho por nosotras, cada punto, cada coma, es todo lo que nosotras vivimos, y creo que era importante esperar los tiempos en los que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado, no teníamos pensado tocar un tema que era en familia pero las circunstancias, las cosas de la vida así lo ponen y así lo estamos haciendo, de corazón, esperamos que esto ayude a muchas otras personas que estén pasando por esta situación”, agregó.

Aclarando rumores que denunciaban al actor por dinero, madre e hija aseguraron que no recibieron ni un sólo peso por sus declaraciones. “Queremos súper aclarar que por esta publicación no se recibió un solo peso, porque jamás lucraría con lo más hermoso y sagrado en mi vida que es mi hija, decidimos hacerlo con esta publicación porque sentimos que pudimos abrir nuestro corazón como nosotras lo necesitábamos”.