Después de 13 años, Carmen Villalobos confirma su separación de Sebastián Caicedo

Tras varias semanas de rumores en redes sociales y medios de comunicación, la actriz colombiana Carmen Villalobos decidió salir a aclarar cuál es el estado de su relación con Sebastián Caicedo, con quien contrajo matrimonio en 2019, y lo hizo mediante un video que compartió desde su perfil de Instagram.

Las preguntas hacia la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” por parte de sus fans eran constantes pues desde hacía algunos meses los famosos dejaron de comentarse en sus publicaciones y no tenían una foto juntos desde abril, y lo que comenzó como especulación se convirtió en una realidad cuando Carmen Villalobos confirmó su separación de Sebastián Caicedo.

Después de 13 años de relación, los últimos tres casados, la estrella colombiana dio a conocer que su historia de amor acabó desde hacía algún tiempo y que ambos decidieron tomar camino separados, al tiempo que pidió respecto a su privacidad y que no haría más comentarios al respecto.

Así lo dio a conocer

Fue la noche de este lunes cuando Carmen Villalobos compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se refirió, de una vez por todas, a su relación con Sebastián Caicedo, con quien estuvo los últimos 13 años de su vida.

Sentada sobre un sillón en la sala de su casa en Bogotá, la originaria de Barranquilla dio la cara y se sinceró sobre los difíciles momentos que está pasando en el terreno amoroso, algo que ya había dejado entrever con sus publicaciones anteriores, en las que delataba su estado de ánimo.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y la familia no sólo está en los buenos momentos, sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí, antes ustedes que me han acompañado para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, mencionó Carmen Villalobos.

“Después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, para otros no tanto, pero como lo expresado en otras ocasiones, lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad”, agregó la actriz.

A continuación, Carmen Villalobos señaló que esas serían sus únicas declaraciones respecto a este tema por respeto a los buenos momentos que compartieron en la relación, además de pedir espacio para vivir este proceso, “es nuevo capítulo en mi historia”.

La historia que compartió Sebastián Caicedo como respuesta. Foto Instagram Sebastián Caicedo

Por su parte, Sebastián Caicedo no publicó nada al respecto en sus redes sociales, únicamente compartió una imagen en negro en sus historias de Instagram con la frase: “Vuela tan alto como puedas…”, aunque no se sabe si iba dirigida a su ahora ex.

