Despotrican contra Camila Sodi por empujar a reportera en aeropuerto

La actriz Camila Sodi, se ha sumado a las decenas de famos@s que han evitado ser entrevistad@s o captad@s por los periodistas que por el solo hecho de hacer su trabajo y -y tratar, en algunas de las ocasiones de obtener notas exclusivas-, han sido agredidos por las celebridades. Así, la propia sobrina de Thalía evitó que entrevistaran a su mamá Ernestina Sodi cuando estaban a punto de abordar un avión.

Fue en el programa "El Chismorreo" de Multimedios, que recientemente se dio a conocer el momento el que que Camila empujó a una periodista que ni siquiera quería entrevistarla a ella, sino a su mamá, pues fue lo que más sensación causó el hecho.

Gaby García, fue la reportera "agredida" por parte de Sodi, quien evitó a toda cosa que se acercara a su mamá y hasta le dijo "Déjala en paz", tras haberse querido acercar a ella.

La escena tomó lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando se dirigían a tomar el vuelo para viajar (al parecer hacia Estados Unidos) para pasar las fiestas decembrinas en dicho país.

La reportera del programa de espectáculos de Univisión, pretendía acercarse a Ernestina para preguntarle si pasarían Navidad con su hermana Thalía (quien vive en una exclusiva zona de Miami, Fl.), cuando Camila se interpuso y empujó a la reportera.

Ella, demostrando su profesionalismo, siguió a Sodi, preguntándole por qué era grosera con ella si lo único que quería era preguntarle a su mamá si pasarían las fiestas decembrinas con la esposa de Tommy Mottola.

Pero Camila continuó y le dijo que la dejara en paz. Y por si fuera poco, "le chuleó" el cubrebocas a la reportera y le dijo que era una súper chica, pero que no molestara a su madre. No sin antes expresar que la Gaby la había golpeado con un: "¡Ay, me pegó!".

En el programa "El Chismorreo", conducido por Fabián Lavalle, literalmente aplastaron a Camila Sodi por su actitud tan despectiva hacia la prensa.

Y es que, a decir verdad, cuando un famoso no quiere ser "molestado" por la prensa o no quier dar entrevistas, hace todo por evitar se abordado; aunque por desgracia, en ese momento no piensen en las futuras consecuencias de sus actos.

Entre los famosos que han sido señalados por tomar ciertas actitudes de menosprecio hacia los reporteros y camarógrafos, destacan Eduardo Yáñez, quien le pegó al periodista que le preguntó por su hijo así como la cubana Livia Brito quien le dio un fuerte golpe al periodista Fernando Zepeda en Cancún, Quintana Roo. Lucero también protagonizó una riña con la prensa (hace algunos años), por lo que, después de haber sido la imagen de Televisa, fue vetada por algún tiempo.

Fue la periodista Nelssie Carrillo quien compartió el vídeo en su cuenta de Instagram, después de unos momentos que pasó el incidente.