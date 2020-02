Despierta yo vote por ti: Lizbeth Rodríguez a AMLO. El caso de la pequeña Fátima ha conmovido al mundo, pues ni siquiera nos pasa por la mente que a esas indefensas e inocentes personitas les ocurra algo, sin embargo, en México y el mundo la violencia contra los niños va en aumento. Según cifras del informe de 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia en México al menos tres niños mueren en el país a causa de la violencia.

El reciente caso de Fátima que conmovió al mundo, es muestra de que en México la violencia contra los niños va en ascenso. A través de Instagram la famosa youtuber Lizbeth Rodríguez escribió una carta dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en donde le pide que se ponga a trabajar tras los recientes asesinatos de niños y mujeres que se han registrado en el país, Lizbeth le señaló que votó por él.

Lee también: Chespirito: Google rinde homenaje a Roberto Gómez Bolaños por su cumpleaños

"AMLO: Ya sabemos que los gobiernos anteriores eran una basura. A nadie le queda duda de la ineptitud del PRI y el PAN. Por algo eres presidente. ¿Podrías ponerte a trabajar en resolver los problemas del país en lugar de sólo levantarte temprano a decir que nada es culpa tuya?”, escribió Lizbeth Rodríguez. La exconductora de Exponiendo Infieles no solo le pidió a AMLO que se pusiera a trabajar si no que le exigió resultados.

Lizbeth indicó que no quiere pretextos no saber de quién es la culpa y le pidió que despertara. "No queremos pretextos ni saber de quién es la culpa. Queremos resultados. Despierta, por favor. Yo voté por ti”, finalizó Lizbeth.

Lizbeth Rodriguez cuenta con millones de seguidores en Instagram y en Youtube, se considera que es una de las influencers más populares del momento.

Cabe señalar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido muchas críticas tras los recientes asesinatos hacia mujeres que últimamente se han registrado en el país.

Caso de Fátima

El caso de la pequeña Fátima conmovió a México y el mundo, la menor de siete años fue cruelmente asesinada en México.

Durante una entrevista a noticieros Televisa, Irma , tía de Mario Alberto, presunto asesino de Fátima junto con Gladis, confesó los motivos por los que la pareja supuestamente asesinó a Fátima. Irma indicó que la pareja decidió asesinar a la menor cuando se dieron cuenta que la estaba buscando la polícia, sin embargo, las intenciones eran otras otras, pues Mario quería tener una novia para toda la vida.