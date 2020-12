Desmiente Christian Chávez acusación de contagio de VIH

El actor y cantante Christian Chávez no aguantó más y estalló públicamente ante quien lo acusa de haberlo contagiado del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), desmintiendo cualquier tipo de rumor que lo vuelve a colocar en el ojo de la polémica.

Y es que, en una entrevista de un ex escort de nombre “Josh” que ofreció para una popular revista de espectáculos, denunció que el miembro de RBD lo engañó para tener relaciones sin protección, motivo por el cual se contagió del virus.

El hombre que acusó a Christian Chávez confesó que se contactaron mediante una app de citas para tener encuentros íntimos por allá del 2016; ahora, cuatro años más tarde, aseguró que fue el culpable de haberlo contagiado, por lo que buscará por la vía penal que pague por las consecuencias.

“En octubre de ese año, él me escribió́ por la app y me dijo que le mandara fotos de mi, cuando se las mandé me pidió que fuera a su casa. En Grindr, Christian se hacía llamar ‘Antuan’, se describía como ‘versátil’, pero en las fotos tapaba su cara”.

“Josh” confesó que el cantante fue el que propuso no cuidarse, por lo que confió en él por ser una persona famosa, además que le aseguró que se encontraba “limpio” y no tenía nada de qué preocuparse.

Al enterarse "Josh” de que era portador del VIH por medio de un examen clínico que le solicitaron para un trabajo, decidió demandar a la persona que creyó que lo contagió, sin embargo, resultó no ser él quien sino que presuntamente fue Christian Chávez.

Ante la fuerte acusación, Chávez desmintió en sus redes sociales el testimonio del ex escort publicado por la revista, indicando su hartazgo sobre la serie de rumores que han circulado sobre su vida.

“Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Que piensen lo que se les dé la chingad* gana y ya”, dijo el actor de 37 años en sus historias de Instagram.

Tan solo una semana atrás, Christian Chávez fue acusado por su ex pareja Maco Kemper de violencia doméstica, incluso lo demandó legalmente con la intención de llevarlo a prisión.

Sobre el tema del contagio, “Josh” se comunicó con Maco Kemper quien le afirmaría que supuestamente Chávez estaría enfermo.

Por parte del actor de “La Casa de las Flores”, manifestó que se encuentra tranquilo y trabajando en sus proyectos personales y profesionales, en los que destacan el rencuentro próximo con sus compañeros de RBD, en una reunión virtual titulada “Ser o Parecer”, que se realizará el 26 de diciembre.

