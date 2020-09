Deslumbra Belinda con su look en la final de La Voz México

El pasado mes de agosto culminó con un espectáculo musical nocturno. En punto de las 7:00 pm, empezó el reality show, realizado por tercera vez por TV Azteca, "La Voz", en el que figuraron como coaches, el señor Ricardo Montaner, la experimentada cantante María José, la hermosa Belinda y el cantante del regional mexicano Christian Nodal, mismos que todos lucían espectacular. Belinda, como siempre se llevó los aplausos con particular outfit y el look que lucía.

La noche de este lunes 31 de agosto se vivió la final del programa llamado oficialmente "La Voz México" en su edición 2020, luego de varias semanas de alegrías, tristezas y varias emociones que se conjuntaban cada vez que se eliminaba un participante en cada emisión a lo largo de algunos meses al aire.

Y no hubo transmisión, en la que los coaches no lucieran espectaculares outfits, claro, cada quien con su estilo, de acuerdo a su edad y su género. Sin embargo, Belinda, siempre fue una de las favoritas del público por la infinidad de looks y peinados que siempre lució. Pues ya fuera de cabello corto, largo, lacio o rizado, siempre complementaba su belleza con modelitos muy chic, que la hacían lucir espectacular.

No Name Studio, es la marca de moda mexicana que se ha encargado de vestir a la cantante durante sus giras por lo cual se ha mantenido en tendencia de la moda siempre. Debido a que desde pequeña es poseedora de una innegable belleza y buen gusto, ahora se ha posicionado como un ícono de la moda.

Esta vez, la novia de Christian Nodal, lució un look bastante fantasioso lleno de brillos en tonos claros, pero no solo en el vestido, sino con un maquillaje muy radical, con brillo hasta en las cejas y un poco en el cabello.

Y pese a que la cantante española de 28 años lucía muy bien, las críticas no faltaron en las redes sociales. Pues en Twitter se pueden ver infinidad de los ya conocidos memes dedicados a la intérprete de "Amor a primera vista".

Sin embargo, su vestuario, para nada importó a Nodal, quien al haber sido el ganador de las batallas de "La Voz", fue merecedor de un abrazo y beso muy especial de Belinda.

Así fueron las eliminaciones de "La Voz" 2020.

La última participación que tuvieron los cuatro participantes finalistas elegidos por cada coach, Alexis Tanguma (Ricardo Montaner), Glenda Ramírez (María José), Fernando Sujo (Christian Nodal) y Prudence (Belinda), tuvo como resultados los siguientes lugares:

El cuarto lugar fue para Prudence, Glenda Ramírez se hizo acreedora al tercer sitio, mientras que la segunda posición fue para Alexis Tanguma y Fernando Sujo fue el ganador absoluto de "La Voz México" 2020.

Previo a la última ronda de participantes, quedaban ocho participantes en total, dos de cada equipo, por lo que cada coach tuvo que elegir a a su mejor participante para la gran final, pues el él o ella, depositaron toda su confianza, aunque su participación y las opiniones de los coaches no fue determinante, pues el público votó a favor de su finalista favorito, lo que definió la voz ganadora del reality.

Sin embargo, todos los cantantes estuvieron perfectos en su interpretación, siendo apenas detalles los que los separaban de la final.

Qué padre que la inspiración del maquillaje de hoy de Belinda sea la niña del meme #FinalLaVoz pic.twitter.com/e2bIzkmStj — mgr (@melisaguzmanr) September 1, 2020

