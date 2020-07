Desampara Televisa al productor Memo del Bosque tras padecimiento de cáncer

Luego de luchar durante casi cuatro años con el cáncer de huesos y haber salido victorioso en la batalla, el productor Guillermo del Bosque regresó a los foros de Televisa hace dos semanas, para empezar con la realización del programa Minuto para Ganar VIP.

No obstante, el querido productor se ha encontrado con una desconcertante sorpresa, la cual trata de que su contrato de exclusividad con Televisa está a punto de vencer, por lo que en entrevista con Fórmula Espectacular (programa radiofónico), Del Bosque habló sobre el tema.

Informó que tiene prevista una reunión con los ejecutivos de Televisa para definir qué es lo que pasará en torno a su seguridad económica.

Aunque por otro lado, el tiempo obligatorio de confinamiento social, le ha servido para poder empezar de nuevo y crear una producción a través de YouTube, a través de la cual, ha logrado reunir a varias celebridades y amigos del medio del espectáculo en México.

Primero se unió a Color Esperanza México, un podcast en el que participaba con algunos artistas para ayudar a la causa de enfermedades; posteriormente, abrió su propio canal en la plataforma de streaming.

"A mí no me gusta hacer siempre lo mismo, sino sentir que voy creciendo y estar a otro nivel, ver qué otros retos me puedo poner. Entonces platicaremos y esperemos llegar a algo, y feliz y contento de seguir trabajando."