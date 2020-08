Demuestran Angelique Boyer y Sebastián Rulli qué tanto se conocen con divertida dinámica

Hace unos meses, Angelique Boyer y Sebastián Rulli estuvieron como invitados en "Montse & Joe" en el que hablaron un poco de la forma en que ambos comparten su vida a través de una divertida dinámica para demostrar qué tanto se conocen tras permanecer unidos como pareja luego de seis años de noviazgo.

En un restaurante y a través de una dinámica guiada por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade -ambas, conductoras del programa de Unicable-, la pareja de famosos escribió en unos pizarrones, las respuestas a diferentes cuestionamientos que les hacían las polémicas conductoras.

Desde su participación en "Lo que la vida me robó" (2013-2014), melodrama de Televisa en el que Sebastián y Angelique compartieron los créditos de la pareja protagónica como Alejandro Almonte Domínguez y Monserrat Mendoza -respectivamente-, ambos famosos han compartido con sus seguidores algunas anécdotas que han vivido juntos en pareja.

Y después de algunos aciertos y errores entre los dos famosos, llegó el momento de leer un par de cartas escritas por cada uno; Angelique le leyó una carta que Sebastián dirigida hacia ella, de su puño y letra con el siguiente mensaje:

"Mi cielo: lo que más me gusta de ti es esa luz que irradias, la dulzura de tu ser, la pasión con la que te entregas al trabajo y a todo lo que te da placer. Me siento muy orgulloso de tus logros profesionales, para mí eres la mejor actriz del universo y de tus logros personales que son más que admirables. Gracias por el amor que me regalas y la paciencia que me tienes, eres mi bálsamo para el corazón. Te amo, Sebastián"... "¡Mi vida, gracias!", dijo emocionada la protagonista de "Teresa".

Yolanda Andrade, sugirió a los seguidores del programa que practiquen expresar sus sentimientos por escrito a su pareja para que la llama del amor no muera.

Tocó el turno de Sebastián de leer la carta que Angelique había escrito para él:

"Lo primero y que más me gusta de ti son tus manos, mi amor; estoy muy orgullosa del gran ser humano que eres, lo disciplinado, la constancia en tu disciplina es admirable. Te agradezco la forma positiva que me enseñas para sobrellevar los problemas; te agradezco que desde que estoy a tu lado, sonrío mucho más; te agradezco los abrazos que me hacen sentir especial, única y muy amada. Te amo más de lo que pueda imaginar. Angelique...", "¡Qué bonito!", dijo el protagonista de "El Dragón".

Es innegable el amor que los protagonistas de "Teresa" se tienen, pues pese a que ambos conservan un difícil pasado, saben cómo mantener una relación limpia, sincera, sin problemas aparentes y sobre todo, de mucho respeto y coordialidad.

Así lo han demostrado a lo largo de esta pandemia que se vive hoy día, a través de sus cuentas oficiales de Instagram, en la que se han encargado de compartir momentos juntos, lo que ha generado gran conmoción entre colegas del medio y fans.

La incursión en Tik Tok de ambos ha significado una oportunidad de demostrar sus dotes histriónicos fuera de los foros de grabación, y mostrarse tal cual, lo que los acerca más a sus miles de seguidores en las ya conocidas plataformas digitales.

Por su lado, aunque Sebastián ha dejado claro que no es un tiktoker -como se le llama a las celebraciones más aplaudidas de la red social de Facebook, pese a que ya es todo un experto; pues en un principio, le costó trabajo, dijo en una entrevista el actor.

Angelique por su parte, desde hace unas semanas se reincorporó a las grabaciones de "Imperio de Mentiras", misma que se tiene contenplada estrenarse el próximo 14 de septiembre en El Canal de las Estrellas y en Univisión (aunque para este canal, aún no se tiene fecha).

