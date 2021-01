Demandará Gabriel Soto a fabricantes de piñatas

El famoso fabricante de piñatas de celebridades virales, anunció que se viene una demanda para su negocio por parte del Gabriel Soto, ya que hace poco publicaron una piñata exponiendo al actor como en si video privado que se filtró en redes sociales.

Fue en sus cuentas de redes sociales, que la ‘Piñatería Ramírez’ publicó la información de que el actor Gabriel Soto, tomará medidas legales por la piñata que fabricaron a su nombre, incluso mostraron algunas capturas de pantallas vía WhatsApp en el que les dan aviso del próximo embrollo.

“No soy Gabriel, pero todo actor tiene mánager, y en el ANDA están registrados, tú no tienes autorización para manejar figuras públicas, tampoco has pagado por el uso de su imagen y estás beneficiándote de ellos, y no es el único que tienes y todas las figuras publicas pertenecen al ANDA o al ANDI”, mencionó la captura de pantalla de una persona que no fue nombrada.

El mensaje continúa señalando que la piñatería tiene que acudir a dichas instancias y registrarse formalmente para formalmente coordinar y hablar con el mánager del actor o actores a los que se le quiera hacer uso de su imagen pública, el cual tiene un costo.

“Tú no has hecho ningún trámite y estás utilizando una imagen que no tienes autorización dando publicidad a tu establecimiento, me explico, esto es fraude, ya que no estás autorizado para usar estas imágenes”, argumentaba el denunciante.

En otro mensaje, a nombre de Lizbeth Quintana, señalaba que el negocio tendría que pagar una jugosa multa por el uso de imagen pública del actor Gabriel Soto en beneficio de la piñatería, el cual no paga derechos y promociona el negocio acosta de los famosos, ya que todos ellos representan una marca.

Por su parte la piñatería no perdió la oportunidad para burlarse de los comentarios, al insinuar que necesitarían a un abogado o unos cigarros para la hora perder el juicio y terminar en la cárcel.

“Se viene demanda de Gabriel Soto, ahí les encargo los cigarros… ¿en el penal me darán chance de hacer piñatas? ¿Entre nuestros seguidores habrá un buen abogado? Esto y más en su próximo episodio de lo que callamos los piñateros”, escribió el negocio en su cuenta de Instagram.

Aunque el actor Gabriel Soto no se ha pronunciado oficialmente al respecto, sino que ciertas personas hablaron por su nombre, la piñatería siguió el juego y aprovechó para volver a promocionar la piñata del actor, cubriendo sus partes nobles y con alusión a que pasen un feliz Año Nuevo.

Gabriel Soto solo habló del tema en un video donde se excusó por la filtración del video, ya que aclaró que no fue reciente, y manifestó que se sentía privado de su intimidad, y pidió a sus amigos y a los medios de comunicación apoyo por el bien de sus hijas y de su pareja.

De igual forma, no ha entablado alguna denuncia formal ante un juzgado sobre la filtración del video, amparándose en la Ley Olimpia, ya que de haber un responsable del delito podría hasta pasar de 4 a 5 años de prisión.