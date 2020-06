Déjenme volar: Fernando del Solar REVELA su última voluntad

El actor y presentador de televisión de origen argentino, Fernando del Solar, quien lucha contra el cáncer desde 2012, confesó que hace dos años firmó un documento donde revela cuál es su última voluntad. El documento de voluntad anticipada fue firmado después de que Solar enfrentara una difícil situación de salud. El actor indicó que tanto su familia como su novia ya saben qué hacer si algún día su estado de salud empeora y en caso de que este conectado a aparatos deben "dejarlo volar".

En la carta revelada en el programa Sale el Sol, el conductor señaló que estando en uso de todas sus facultades firmó el documento de voluntad anticipada y este indicó que si por algún grado caso su familia decide mantenerlo con vida por medios artificiales, él pide que lo desconecten.

El actor confesó que tuvo una razón muy fuerte para tomar está desición y fue que su familia, seres queridos, no estén con el pendiente .“La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado. Ya había pasado por una situación parecida, y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”, explicó el conductor de 47 años.

Aunque el conductor señaló que este documento ya lo había firmado hace dos años, su familia y novia se enteraron recientemente, esto tras su última hospitalización. “Como ya la muerte de alguna manera la había aceptado y la había abrazado, dije: ‘Si llegara a suceder esto, está escrito un papel y nadie tiene que hacerse responsable, es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar’. De alguna manera eso quita la presión, la tensión y peso a toda la familia, dejas tranquilidad”, indicó para el programa Sale el Sol.

Durante la entrevista, Fernando dejó en claro que su novia Anna Ferro ya sabe lo que tiene que hacer en caso de que su vida depende de un aparato y espera que su familia no tenga que recurrir a la carta notariada de su voluntad anticipada. Hace un par de días, el actor y presentador de la televisión mexicana hizo una transmisión en vivo para agradecer todo el apoyo, sin embargo, sus fans se preocuparon por su aspecto, cansado y demacrado.

Por lo que Fernando aclaró que actualmente se encuentra bien de salud y su pérdida de peso se debe al problema de sald que tuvo en diciembre. “Hace como un año tuve una parálisis en la cara y apenas está terminando de recuperar, pero eso fue todo”.

Fernando señaló que en más de alguna ocasión le ha pasado por la mente ya no luchar ante está terrible enfermedad. “A veces hay días en que yo quisiera tirar la toalla. No siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y no tan buenos, pero de donde saco las fuerzas es de las ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo. Me aferro a esas cosas”, indicó.

“Cuando me termino de recuperar y vuelvo a recaer o pasa algo, digo bueno, ni modo a caminar 100 metros, mañana 200, pasado 300 y así pasito a pasito. Tratando de dejar del lado el pasado, porque de nada me sirve cargar con esas piedras ni tampoco pensar mucho en el futuro, sino en el hoy y aquí”, añadió.