Decepciona Angelique Boyer a Sebastián Rulli tras receta de paella

Es una costumbre que Angelique Boyer y Sebastián Rulli elijan los domingos para disfrutar de la naturaleza o realizar divertidas actividades recreativas para seguir cautivando a sus fanáticos, como algunos Tik Toks -en los que el actor se ha vuelto todo un experto-; o bien, paseen en lancha por el lago de Balle de Bravo, Estado de México; lugar en el que ambos actores disfrutan las cosas sencillas de la vida. Sin embargo, fue este fin de semana que Angelique quiso consentir a Sebastián con uno de los platillos favoritos del protagonista de "El Dragón" (2019).

Fue a través de sus Instagram Stories, que la ex pareja de Cecilia Galliano, presumió mediante un vídeo, el platillo que la protagonista de "Imperio de Mentiras" le hizo para consentirlo; sin embargo, aunque Rulli aprobó el sazón de la actriz de origen francés, no quedó contento del todo, pues evidenció a la mujer de su vida por no haber hecho la receta como se debe.

"Miren que maravilla, por favor... mi mujer, hoy me delitó con una paella, ¡bravo, mi amor! ¡que espectacular!" a lo que Angelique respondió: "¡Que nervios!".

Pero posteriormente, Rulli no se vio muy contento cuando vio que le faltaba un ingrediente muy particular de la receta: "... Sin palabras, está muy buena, pero se le olvidaron los chícharos..."

Y llegó el momento del reclamo por parte del acrtor: "Mi amor, ¿por qué te olvidaste de los chícharos? ¿dónde están los chícharos?".

Y Angelique, muy afligida, sólo reflejaba miedo en su cara. Y no conforme con eso, Sebastián remató: "Una paella sin chícharos, ¿es una paella? que alguien me diga".

Fanáticos de la pareja han comentado en algunas publicaciones etiquetadas, que no importa que le haya faltado tal vegetal, pues finalmente, el platillo lucía espectacular, y no hay por qué ser tan estricto con Angelique.

"Que bello se ven los dos Sebas y Angie disfrutando de la paella que se ve deliciosa", se puede leer entre los comentarios de dicha publicación.

"Se ve buena... más no sé si sera buena con o sin chícharos porque no se que es chícharos" escribió otra de las fanáticas de la pareja, protagonista de "Lo que la vida me robó" (2013).

Aunque con lo buenos actores que ambos famosos son, todo pudo haber quedado en una de sus actuaciones, pues se sabe de sobra que Sebastián Rulli ama a Angelique Boyer.