De rojo y con prolongado escote, Aracely Arámbula celebra sus Malas Noticias

Sin duda alguna, el personaje de Altagracia Sandoval de "La Doña", le ha dado grandes satisfacciones a la actriz Aracely Arámbula; pues a través de éste, es que ha recibido los mejores halagos, las más grandes declaraciones de amor y por supuesto, sus millones de fans alrededor del mundo, la consideran una reina, "su reina".

Motivo por el cual, Aracely Arámbula no puede estar más agradecida con su público, que es quien la ha colocado en lo más alto de las listas de popularidad de los famosos, así como la han hecho tocar los cuernos de la luna. Pues su belleza, cuerpazo, carisma y sensualidad, son las armas más seductoras de "la Chule", con las que ha logrado llamar la atención casi a cada momento.

En su último post, Aracely Arámbula -estrella de Telemundo-, ha vuelto a recordar la deuda que tiene con sus fanáticos de sus redes sociales, pues aquella actriz que empezó a figurar como figura de la televisión los 90's, no pensó o ni siquiera se imaginó todo el furor que iba a causar con su presencia en las telenovelas y en las inimaginables redes sociales -en aquella época-.

"#Repost @arambulamexico with @get_repost... No me fue tan mal sin ti, ni me faltaste, ni me doliste, ni me morí... Le debo tanto a las buenas malas noticias de nuestra reina @aracelyarambula... #aracelyarambula #malasnoticias #arafamilia @aracelyarambula #ladoña #ladoña2", se lee en un re-post de Aracely Arámubula.

Pues su personaje de mujer empoderada, entrona, luchona por querer vengarse de la muerte de su padres y de su novio, hizo a la actriz de 45 años, lucirse como la estrella de televisión que es, e hizo alarde de que la actuación es su gran pasión.

Una de las postales más icónicas de su personaje como Altagracia Sandoval, es en la que la ex de Luis Miguel, luce cuerpo perfecto a través de un entallado vestido rojo con pronunciado escote, mientras hipnortiza con sus ojos verdes y su melena rubia a sus millones de fans que la admiran casi desde cualquier punto del planeta Tierra.

Por lo que el post de su fanpage (página de fans) bajo el perfil de @arambulamexico, le han valido nuevamente un sinfín de piropos y declaraciones de amor: "Bella", "Mi reina, cuánto te amo", mientras un fan argentino, le rogaba que no hiciera un live en ese momento porque tenía que ir a dormir: "Please, no hagas live que me tengo que dormir, acá en Argentina son las 5:16 am; y si lo haces guárdalo, te amo".

Mientras que Alberto Casanova Navarrete y César Flores, se admiraban con su belleza, con un: "Oraleeee guapa!!", y "Hermosaaaaa", respectivamente. Por su parte, los fanáticos franceses, no se quedaron atrás con su comentario: "Espectacular mi Ara bella, te amo con el alma".

Y a siete horas de haber sido publicada la icónica postal de Aracely Arámbula como Altagracia Sandoval en "La Doña", han reaccionado 61,804 personas, y ha reunido un total de 568 comentarios.