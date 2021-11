De nuevo se pospone audiencia de Livia Brito con paparazzi por contagió de Covid-19

La audiencia que el fotógrafo Ernesto Zepeda tenía prevista para esté 3 de noviembre con Livia Brito y su pareja, Mariano Martínez, fue pospuesta por contagio de Covid-19.

Fue durante una entrevista del programa De Primera Mano que el paparazzi indicó que de nueva cuenta Livia Brito y su novio no se pudieron presentar a la audiencia debido a que esté último se contagió de Coronavirus.

"La idea era que se llevara a cabo la audiencia; sin embargo, fue pospuesta una vez más porque el imputado, el novio de la actriz, sus abogados presentaron una receta médica en la cual al parecer se encuentra enfermo”, explicó el periodista.

Respecto a cuando será la audiencia, Ernesto Zepeda refirió que está fue programada para un mes más, para diciembre. “El novio es el que está enfermo, el que está convaleciente de al aparecer pues Covid, entonces no se pudo llevar a cabo y la programaron para el siguiente mes”.

Para finalizar, el paparazzi indicó que, aunque la audiencia ha sido pospuesta en dos ocasiones, él no descansará hasta hacer justicia por lo que vivió el pasado mes de junio del 2020 cuando se encontraba en un hotel de Cancún y le tomó algunas fotografías a la estrella de Televisa y a su pareja, situación que hizo enfurecer a la cubana y reaccionó brutalmente.

Cabe señalar que hace unos días Livia Brito interpuso una demanda contra la revista Tv Notas por utilizar para su beneficio diversas imágenes que se le han tomado e invadir su privacidad y la de su familia. Razón por la que la protagonista de La Desalmada mandó una advertencia a todos los medios de comunicación.

“Es denuncia penal y luego vamos con la denuncia civil, ya está. Yo creo que es lo justo, porque no se vale que lucren con la imagen de ningún ser humano, aunque seamos artistas, somos seres humanos y tenemos derecho a la privacidad, entonces el que usen nuestra imagen (en cuestiones privadas) para vender una revista y ganar dinero a costa de nuestro trabajo, que es a lo que nos dedicamos, pues creo que no se vale, que no es justo”, expresó la cubana.

Para posteriormente referir: “Es toda mi carrera, toda mi familia, fotos de mi papá, de mi mamá, de mi casa, de cuánto gano, creo que es información muy delicada y más en una ciudad que es bastante peligrosa y que piensen que por poner a veces cosas que no son ciertas, tienen derecho, o no sé, o que me vean en la calle y piensen que tengo muchísimo dinero por lo que dice la revista, entonces esto da pauta a que los delincuentes puedan secuestrarme, de hecho, ha pasado, han secuestrado a varios artistas o cantantes. Y cuando toman las fotos (los paparazzi) también no se sabe para qué están tomando las fotos”, indicó.

Situación que la obligó a tomar una decisión: "Tienen que tener cuidado porque obviamente tienen que presentarse, tienen que llegar, 'Hola Livia, ¿cómo estás?', 'Hola fulanito de tal. ¿Cómo estás?', 'Me presento: yo soy de la revista tal. ¿Puedo tomarte fotos? ¿Si o no?' Y ya se les dice que sí o no", dijo Livia Brito sobre su petición.

