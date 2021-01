De nuevo Patricia Navidad apoya a Donald Trump

De nueva cuenta y por primera vez en el año, Patricia Navidad se convirtió en tendencia en redes sociales, por manifestar su apoyo hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por comentar que estaba a favor de los actos de violencia en el Capitolio por parte de los seguidores del máximo mandatario del vecino del norte.

A través de su cuenta de Twitter, Patricia Navidad volvió a estar en el ojo del huracán al manifestar su apoyo total al presidente Donald Trump, y sobre todo por apoyar los desmanes que se suscitaron en el Capitolio, en la ciudad de Washington. DC.

“Trump entiende la indignación del pueblo ante todo lo que ha ocurrido y continúa sucediendo, pero les dice que: ‘lo primero es la ley y el orden’. ‘Que vuelvan a casa en paz’”, escribió en Twiiter.

Lee también: Paty Navidad predice salto cuántico que nos hará como robots

Anteriormente, Paty Navidad mostró su simpatía hacia el presidente Donald Trump, y alentó a los ciudadanos norteamericanos a votar por él en las pasadas votaciones, sin embargo, perdió las elecciones ante Joe Biden, por lo que compartió el desacuerdo con el actual mandatario al decir que hubo fraude electoral.

Ahora, ante las declaraciones de Donald Trump, que incitaron a cerca de 5,000 manifestantes a tomar las instalaciones del Capitolino, y hacer desmanes en el que una mujer perdió la vida por herida de arma de fuego, al actriz y tuitera declaró su franco apoyo a las declaraciones del presidente norteamericano.

“Los verdaderos patriotas de Estados Unidos son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista Chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias”, escribió en otro tweet.

Trump entiende la indignación del pueblo ante todo lo que ha ocurrido y continúa sucediendo, pero les dice que, “ lo primero es la ley y el orden”. “Que vuelvan a casa en paz”.

pic.twitter.com/2MBmu9zWle — ���������������� �������������� ���� (@ANPNL05) January 7, 2021

Luego, agregó que por más distintos que sean nuestros pensamientos, ideas u opiniones, existen derechos fundamentales que se deben respetar, y que uno de los más valiosos es el derecho a la libertad de expresión, los cuales se están censurando para el presidente Trump, debido a que Twitter prohibió al mandatario twittear por unas horas, e igualmente Facebook e Instagram bloqueó sus cuentas oficiales por dos semanas.

Ante las publicación de Paty Navidad, vino la lluvia de críticas hacia la actriz, en la que los usuarios como ha sido costumbre, se burlaron e hicieron memes, a lo que contestó mencionando que no entren a su Twitter, si no les gusta lo que van a encontrar ahí.

“Si vienen a mi TL a leerme y les molesta lo que ‘ven’ háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones, seguiré expresando mis opiniones, si no les gustan lo deberán resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos”, expresó molesta.

Y es que Paty Navidad se ha metido en muchos problemas con los usuarios de Twitter por sus controversiales opiniones, entre ellas hablar sobre teorías de conspiración, sobre nanotecnología que controla a las personas, la inexistencia de la pandemia como una forma de orden mundial, así como su oposición de la vacuna contra el Covid 19, entra muchas más polémicas.