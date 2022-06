Luego de que la pareja de famosos ha terminado sus compromisos de trabajo y de una larga estancia en países como España y Francia a principios de este 2022, de nuevo Angelique Boyer y Sebastián Rulli disfrutan su amor en modo vacaciones.

No es nuevo que una de las parejas más queridas del medio del espectáculo estén de viaje y disfrutando su amor mutuamente, pero lo que sí sorprende es que lo hagan a casi nada de haber regresado de ver a sus familias que viven en el viejo continente, Europa.

Y aunque esta vez, la pareja no ha revelado hacia a dónde viajaron, lo que sí es cierto, es que el argentino presumió haberse ido de compras con una diseñadora de zapatos de la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México, llevándose tres pares de los combinables colores blanco, negro y café.

Disfrutando de su amor

Y entre sus aventuras juntos, luego de brindar arriba de avión mientras en sus historias de Instagram -tanto Angelique Boyer como Sebastián Rulli-, dejaron ver su felicidad por viajar juntos de nuevo, con las leyendas: VACATION MODE ON "Here we go... again!!!!" (MODO VACACIONES ENCENDIDO ¡Aquí vamos... otra vez!), la francesa evidenció a su novio.

Pues tras encontrarse en una sala de espera en la que se le puede ver a Rulli descansando, con un antifaz en los ojos, Angelique Boyer dijo etiquetándolo: "¿A poco no?, si se lo encuentran así, en una sala de espera, dormido ¿no le plantarían un beso? Mejor me como un dulcecito en lo que...", mientras volteaba hacia arriba en forma picaresca.

Aunque todo parece indicar que la pareja viajó de nueva cuenta a Francia, pues en una de las historias de Instagram compartidas por el protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2022), se puede ve que está en uno de los laboratorios más prestigiados de París, cuyos productos, es fácil adquirirlos en México a través de su dermatóloga de cabecera.

Pero no todo fue amor entre la famosa pareja, pues a Angelique Boyer le encanta grabar y compartir con sus millones de seguidores, los momentos más divertidos con su pareja y hasta lo captó cuando fue al tocador para peinarse, por lo que Sebastián Rulli literalmente corrió a la francesa y le cerró la puerta del mismo, lo que ocasionó que hiciera pucheros.

