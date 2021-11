Luego que hace unos días se soltaran los rumores sobre un supuesto romance entre Dariana Romo y Jorge Trejo, la pareja protagónica juvenil de “S.O.S. Me estoy enamorando”, la actriz confirmó su relación sentimental con el actor, causando revuelo entre los fans de ambos en redes sociales.

De la TV a la vida real, así ha sido la historia de Dariana Romo y Jorge Trejo, quienes en la ficción dan vida a Romina y Nicolás, que viven un amor de telenovela, pero este ha trascendido de la pantalla y ahora ambos actores confirmaron su romance posando juntos en una serie de fotografías.

En “S.O.S. Me estoy enamorando”, Romina y Nicolás son la pareja protagónica juvenil que se ha robado toda la atención en el melodrama y muchos de sus seguidores fantaseaban con que ese amor trascendiera la TV, y se les cumplió, pues Dariana Romo y Jorge Trejo confirmaron su romance con tiernas publicaciones.

En sus respectivos perfiles de Instagram, la hija de Lolita Cortés y el joven actor compartieron unas fotografías en las que posan juntos y abrazados, derrochando miel y dando a conocer a sus seguidores que, efectivamente, el amor traspasó la pantalla y ahora son novios en la vida real.

“Creo que me estoy enamorando… Más bien ¡YA ME ENAMORÉ!”, fue lo que escribió Dariana Romo junto con las imagenes, jugando también con el nombre de la telenovela que protagoniza y por ello algunos de sus fans le preguntaron si era una broma o no, por lo que la actriz confirmó que todo es cierto y efectivamente sostiene una relación con Jorge Trejo.

Por su parte, el actor que da vida a Nicolás, y que ha robado el corazón de muchas fans, hizo lo propio en su cuenta en la aplicación de la camarita posteando un par de fotografías en las que aparece abrazando y dándole un beso en la mejilla a su ahora novia.

“Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano y que buena suerte la mía #RomiNico“, compartió Jorge Trejo y Dariana Romo le contestó: “¡Ayyyy, te amo mucho!“, demostrando el afecto que se tienen y que nació en la ficción para convertirse en toda una realidad.

Las publicaciones de ambos levantaron revuelo entre los internautas, sobre todo entre los que han seguido la historia de Romina y Nicolás en “S.O.S. Me estoy enamorando”, quienes ya pedían que ese amor ficticio pudiera ser real y ahora se les concedió.

“¿Son pareja en la vida real? Son bien bonitos juntos, que se casen“, “¡Qué bonita pareja!”, “Se ve que hay conexión fuera de la novela en la que actúan“, “Qué guapos“, “Que sigan juntos en la realidad“, “No sé si es real o fake, pero que cásense, por favor“, “Basta, son demasiado lindos“, “¡Qué felicidad!“, “Los amo, me encantan“, “Fan de su relación”, “Todo lo mejor para ustedes”, fueron algunas de las reacciones que provocó la nueva pareja en redes sociales.

