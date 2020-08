David Zepeda vuelve a encender las redes; publica video prohibido

La noche del pasado miércoles, David Zepeda de nueva cuenta volvió a sorprender a sus millones de seguidores en la cuenta de Instagram, y es que no es para más luego de compartir un atrevido video en donde se ve al actor frente a un espejo tocándose sus partes íntimas.

Aunque el material, que seguramente fue del agrado de muchas mujeres, duró unos segundos en la red social, muchos pudieron descargarlo y replicarlo en las diferentes plataformas. Y es que, como en un último momento, el mexicano de 46 años se arrepintió de haberle dado las buenas noches a sus fans de esa manera, optó por borrarlo segundos después.

En el video el actor aparece con unos boxers rojos frente a un espejo, mientras que con una mano toma su celular con otra agarra su miembro. Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar, y aunque muchas agradecieron la acción del actor " Ese David Zepeda ya no sabe ni donde mandar los videos pero se agradece", otros señalaron que no se trató de un error, si no de una estrategia para acaparar titulares en diversos medios de comunicación.

Recordemos que no es la primera vez que David se ve envuelto en este tipo de escándalos, pues en el 2016 acaparó la atención de millones de mujeres cuando se filtró un video en el que aparecía tocándose sus partes íntimas. Seguramente no será el último video de David Zepeda que se verá, pues durante una entrevista el actor aseguró que tiene muchos videos íntimos y fotografías en las que posa desnudo.

A penas fue el mes de enero cuando el actor reveló que había terminado su relación con la también actriz Lina Radwan con la que tenía casi 10 años de relación. “Estamos solteros, terminamos nuestra relación, pero nos amamos profundamente y yo amo a su familia y ella ama a mi familia y estamos siempre cerca. Es alguien que voy a amar por siempre”, dijo el actor a diversos medios de comunciación.

Desde entonces David no había estado envuelto en un escándalo como este.

