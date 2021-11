David Bisbal lanzará "20 Años Contigo" una recopilación de sus éxitos

El cantante español David Bisbal -quien se hizo famoso a partir del reality show "Operación Triunfo" en el que quedó en segundo lugar en el año 2001 en su país natal España-, lanzará el próximo 3 de diciembre un álbum recopilatorio en torno a sus dos primeras décadas en la música bajo el título "20 Años Contigo", ha anunciado este viernes Universal Music.

La selección de temas, de la que se ha ocupado "personalmente" el artista, abarcará desde su álbum de debut, "Corazón latino" (2002), hasta el más reciente "En tus planes" (2020), el disco español más vendido de ese año en España.

Se presentará en varios formatos, incluido uno en doble vinilo con veinticuatro temas y otro como triple CD, que añade un tercer disco con los duetos que ha grabado junto a figuras como Miley Cyrus, Rihanna, Raphael, Alejandro Fernández, Luis Fonsi o Aitana.

Desde su salida de la primera edición en España de "Operación Triunfo" en 2001, Bisbal ha forjado una de las carreras más sólidas del pop español, con más de 3.500 millones de reproducciones de todas sus canciones, según cifras de Universal.

Distinguido entre otros premios con tres Grammy Latinos, el artista (Almería, sureste de España, nacido un 5 de junio de 1979) fue además el responsable del videoclip más visto en España en YouTube en este año, "Si tú la quieres", junto a Aitana.

Actualmente se encuentra embarcado en una breve gira junto a la Orquesta Ciudad de Almería, bajo la dirección de Michael Thomas, y con los arreglos musicales del compositor y músico Juan Cruz Guevara. EFE

La mayoría de sus canciones, han servido para enamorar a chicos y grandes, a los que gustan de la música romántica pero al mismo tiempo de su pop más cautivador. ¿Y qué decir de su voz?, con la que definitivamente, el cantante de 42 años, ha endulzado el oído de sus millones de fanátic@s alrededor del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, David Bisbal ha dejado ver su emoción al presentar su material que recopila los temas más icónicos de su carrera artística: "#20añoscontigo" escribió el cantante a la par de una postal en la que de forma "caricaturesca" muestra tres etapas de su vida como intérprete.

