Dassana, la sexy hermana de Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas, quien se ha consolidado como una de las actrices favoritas del medio del espectáculo tras su participación en la serie de Jenni Rivera, Mariposa de Barrio, no es la única que cuenta con una belleza inigualable ya que su hermana de nombre Dassana también es muy hermosa.

La participación de Zendejas en Mariposa de Barrio fue fundamental para su crecimiento como actriz, debido a que marcó un antes y un después en su vida. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que tiene una hermana, la cual también posee una belleza.

Dasanna es mayor que Zamadhi, pero tiene un gran parecido físico, a tal grado de figurar como dos gotas de agua. Aunque Dasanna no se dedica a la actuación es youtuber. Sin embargo, lo que más impresiona a sus seguidores son las tremendas fotografías que comparte a través de Instagram en donde se deja ver en ajustados atuendos y sexys bikinis que a más de alguno le han de causar un infarto.

Por lo general casi no se ven juntas, puesto que la actriz mantiene a su familia en privado al no tener ninguna foto por medio de sus redes sociales. Las personas han creído que tanto Zamadhi como su hermana son gemelas. Aunque las personas han insistido mucho en que en algunas fotos en tanto el parecido que no distinguen quien es quien.

Después de las diversas interpretaciones que ha tenido Zamadhi en diferentes series como “Identidad Falsa”, “Rosario Tijeras” y “Enemigo Intimo”, los internautas no han dejado de poner el ojo en ella y ahora en su hermana después de verla por medio de Instagram.