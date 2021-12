Dariana Romo y Jorge Trejo se preparan para primera Navidad juntos

Desde que hicieron público su romance, Dariana Romo y Jorge Trejo han derramado miel en redes sociales con diversas publicaciones en las que lucen muy cariñosos y mandándose mensajes de amor, provocando reacciones entre sus admiradores, quienes han sido testigos del nacimiento de esta relación desde “S.O.S. Me estoy enamorando”.

Los actores ya se conocían antes de Interpretar a Romina y Nicolás en la telenovela de Televisa, sin embargo, tras anunciar su noviazgo se han deshecho en muestras de cariño y ya hasta se preparan para su primera Navidad juntos, declarándose su amor en cada momento.

En sus respectivas cuentas de Instagram, Dariana Romo y Jorge Trejo han colmado sus perfiles con fotografías en las que posan juntos y presumen sus salidas, como cuando visitaron un escenario lleno de luces, muy al estilo de estas fechas, preparando todo para su primera Navidad como pareja.

En su perfil en la aplicación de la camarita, Dariana Romo compartió una imagen en la que camina dee la mano de Jorge Trejo en medio de unos árboles y cientos de lucecitas, dándole un tono navideño a su postal.

Ambos lucen muy contentos y enamorados y el actor compartió, por su parte, un breve video en el que resalta que esta será su primera Navidad junto a la mujer que ama, dejando ver que la relación va viento en popa y causando ternura entre sus miles de admiradores.

“Y sí, a su lado vuelvo a divertirme como niño. Gracias por esta primera #Navidad juntos #TeAmo @dariromo”, escribió el galán de “S.O.S. Me estoy enamorando” en la publicación que subió a su perfil, desatando cientos de comentarios de los internautas, que vieron cómo su amor de telenovela superó la ficción.

Además de la publicación anterior, Jorge Trejo compartió una serie de fotografías en las que aparece con Dariana Romo y le dedica un tierno mensaje: “Quiero caminar de tu mano toda la vida #TeAmo”, dejando ver que la hija de Lolita Cortés lo trae arrastrando la cobija.

Las reacciones no se hicieron esperar tanto del lado de los fans de Dariana Romo como de los de Jorge Trejo, quienes se mostraron felices porque Romina y Nicolás estén juntos en la vida real y no sólo en la ficción de la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”.

“Soy la más feliz de verlos juntos”, “Cásense y adóptenme”, “Hermosos, ¿me puedes saludar?”, “Yo estoy muy feliz de que sean novios“, “La mejor pareja, son hermosos“, “¡Qué hermoso se ven juntos!“, “Bonita pareja, saludos desde Argentina“, “Como dice su canción: dejemos que pase… Y sí que pasó porque ahora están juntos“, “¡Qué bonito se ve el amor que se tienen el uno al otro“, fueron algunos de los comentarios que se leen en la red.

