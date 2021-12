Dariana Romo revela que Jorge Trejo la conquistó con su sonrisa

El romance entre Dariana Romo y Jorge Trejo parecía estar destinado a darse en algún momento de sus vidas, o al menos eso es lo que dejó entrever la protagonista de la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando” al hablar sobre su relación y sobre qué fue lo que la conquistó de su ahora novio.

Intensa y divertida, tal y como es su personaje de Romina en el melodrama de Televisa, a Dariana Romo se le iluminaron los ojos al hablar sobre Jorge Trejo y reveló que él la conquistó con su sonrisa y que no fue ahora que llamó su atención, sino que ya la había impactado desde hace tres años.

En una de sus primeras entrevistas tras anunciar su relación con su coprotagonista en la telenovela, la hija de Lolita Cortés relató cómo es que se dio su noviazgo y confirmó que aunque lo dio a conocer hace cerca de una semana, en realidad ya lleva un mes con Jorge Trejo, quien la enamoró con su sonrisa.

Lee también: Hijo de Lety Calderón quiere conocer a Marjorie de Sousa como regalo de cumpleaños

Tras acudir a un evento ya como pareja, Dariana Romo fue entrevistada para “Al Punto Noticias” donde le cuestionaron cómo cierra el año en el plano amoroso y la actriz de televisión y teatro se “descoció” hablando de su nuevo novio Jorge Trejo, con quien, aseguró, tiene muy buena química y se llevan muy bien.

“La verdad sí estoy muy enamorada, demasiado”, dijo sin poder evitar una sonrisa de oreja a oreja.

“Ahorita estoy muy feliz porque a Jorge Trejo lo conozco desde hace ya mucho tiempo y que sea actor entiende mi vida, creo que es muy importante que te entienda y te apoye, y no muchos lo hacen, esta vida de actriz o actor es complicada”, agregó.

Lee también: De la TV a la vida real: Dariana Romo confirma romance con Jorge Trejo

Dariana Romo resaltó que lo más importante en su vida es su hijo Valentino y en ese sentido Jorge Trejo se lleva muy bien con el pequeño, algo que la llena de felicidad: “Ver eso es lo que más me llena, definitivamente, que se lleve bien con mi hijo”.

La protagonista juvenil de “S.O.S. Me estoy enamorando” confirmó que Jorge Trejo y ella apenas llevan un mes de novios, aunque la atracción surgió tiempo atrás, nada más que ninguno de los dos se atrevió a confesarlo en el momento, hasta ahora, que coincidieron como pareja en la telenovela.

“Lo primero que vi cuando lo conocí, que fue hace tres años, fue su sonrisa. Me sonrió y dije ‘ah’ (suspira), dije ‘¡Ay, qué cosa! ¡Cristo!’, la verdad fue lo que más me llenó y después lo fui conociendo y es un gran hombre, de verdad, me llena el corazón mil por ciento”, mencionó.

En “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo y Jorge Trejo interpretan a Romina y Nicolás y ese amor de la ficción traspasó la pantalla y hoy es una realidad, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas del momento y conquistando a los fans, que se emocionaron mucho cuando ambos confirmaron su noviazgo. Mira lo que dijo en el siguiente video, a partir del minuto 4.

Síguenos en