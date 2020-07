"Daría la vida por largarme de este pu... país: Laura Bozzo a México

De nueva cuenta Laura Bozzo se encuentra en el ojo del huracán luego de que se filtrara un supuesto audio donde se escucha a la conductora peruana se expresó muy mal de los mexicanos, país que la adoptó desde hace varios años cuando salió de Perú.

De acuerdo al audio presentando en el programa ‘Chisme No Like’ parece que la creadora de la frase "Que pase el desgraciado" ya no esta muy convencida de estar en México, pues su opinión sobre el país no fue nada bueno. Además, en el audio se escucha decir a Laura Bozzo que ella creía que el productor Juan Osorio era su amigo pero se equivocó.

“Daría la vida por largarme de este pu.. país”, se escucha decir a Laura en el audio presentado en el programa el pasado 29 de julio. En el programa, su presentandora, Elisa Beristain, dio a conocer que existen una serie de audios donde se da a conocer el lado oscuro de la peruana, además de sacar a la luz que maltrató a sus empelados, pues en una ocasión a la servidumbre la quemó con un plato de sopa, pues el guiso no convenció a la "Señorita Laura" y le aventó el plato con comida, quemando a su empleada.

Por su parte, Javier Ceriani, también presentador del programa, señaló que todo este escándalo se derivó de una entrevista que ofreció el ex esposo de Niurka, Juan Osorio, quien descartó la posibilidad de que Laura formara parte de algún proyecto de él. Pues según, Ceriani, para Juan Osorio implicaría hacer un gasto extra en Laura en cuestión de seguridad, pues en México, la conductora peruana no es muy querida.

"Laura ve esto como una cosa envidiosa de Juan Osorio y de mala leche, mala onda, y de cómo ella no la pasa bien en México, hasta llamarlo, insulta al país”, dijo Ceriani.

Por su parte, Beristain lamentó que la peruana de 68 años se expresara de esa manera del país que le abrió las puertas cuando ella lo necesitaba, donde además hizo su carrera y logró que sus programas fueran todo un éxito tanto en Perú como en Estados Unidos.

"Pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, y hablaba todo con él. Llega a Perú, ¿a qué? A decir que en México me odian y que jamás trabajaría conmigo”, dice Laura respecto a Osorio.

Como era de esperarse este audio ha sido toda una revolución en las redes sociales y Laura ha sido severamente criticada: “ Realmente Laura Bozzo lo dijo una vez que habia salido de Peru con una mano adelante y otra atras, y Mexico le abrio las puertas. Ahora esta mordiendo la mano de quien le ha dado de comer. Que horror de mujer”, “ Hablan mal de México y bien que vienen a matar el hambre y mal x los mexicanos que les dan proyección y las siguen en redes sociales” , “Pues si los mexicanos desde hace muchos años estamos solicitando sea declarada "persona no grata" y se vaya de México, aquí no queremos basura de otros países”, “ Nosotros como país tenemos la culpa x seguir aceptar y apoyar a extranjeros y todavía mal agradecidos ...y aquí nuestro país hay mucho talento q no apoyamos”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

