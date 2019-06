Danny Alfaro aclara si terminó con Leo Osuna por infiel: Video

La joven youtuber Danny Alfaro y Leo Osuna temrinaron hace días con su relación y la noticia rompió el corazón de miles de fans. Ante las acusaciones que él había sido el infiel de la pareja, la chica aclaró todo.

Fue en el video de Alex Flores, YouTubers VS Detector de Mentiras, donde se dió la primicia sobre la ruptura de Leo y Danny. Había quedado entredicho que Osuna había sido infiel.

Con decenas de preguntas en el aire, Danny Alfaro decidió callar los rumores en un video subido a su canal de YouTube, que tituló Terminamos.

Lee también: Tavo Betancourt 'termina' con Lizbeth Rodríguez: Video

Aunque no tocó el tema sobre la supuesta infidelidad, expuso las razones por las que decidieron ponerle fin a su romance, pero antes agradeció el apoyo que les mostraron cuando eran pareja.

Danny señaló que los conflictos comenzaron cuando estuvieron en desacuerdo en algunas cosas que ambos hacían, además que sus tiempos ya no coincidían a pesar que trabajaban juntos.

No nos poníamos mucho de acuerdo, él hacía cosas que no me parecían, yo salía mucho de viaje, él se quedaba solo, ya no nos mirábamos tanto, entonces fue ahí donde comenzó el conflicto, señaló Danny.