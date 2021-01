Danna Paola y sus ocultos tatuajes en zona prohibida

La cantante Danna Paola está viviendo el éxito y la fama durante el inicio del 2021, y es que la intérprete de Lucrecia en la serie ‘Élite’ lanzó hace 10 días su nuevo álbum ‘O.K.’, que la ha puesto en la cima de las listas de popularidad, además de que por sí sola es una artista que derrocha carisma, naturalidad y mucha sensualidad, y en la que ha dejado registro en su cuerpo con algunos tatuajes ocultos, incluso en zonas prohibidas.

En los últimos años ha habido una tendencia de llenarse de tatuajes en todo el cuerpo, algunos optan por solo ‘rayarse’ y un poco sin que se note demasiado, con un tatuaje pequeño y en un lugar donde sea poco visible.

Y precisamente eso ha hecho Danna Paola, pues tiene algunos pequeños tatuajes que han adornado su cuerpo y que no deja ver muy frecuentemente, pues uno que otro está muy bien escondido.

Uno de los tatuajes de Danna Paola que sí podemos ver es uno en la muñeca izquierda, se trata de una margarita, y ha explicado que su significado es porque por mucho tiempo dejó de creer en el amor y se sentía como esa flor.

“Yo me sentía como esa margarita, la que siempre le quitaban esos pétalos y era me quiere no me quiere, me quiere no me quiere, entonces siempre estuve con esa sensación de preguntarme si me querían o no me querían, porque normalmente una flor debe estar cuidada, y la tienes que regar y le tienes que dar amor y cariño, y no arrancarle los pétalos”, explicó en video durante una entrevista.

Sin embargo, Danna Paola sorprendió a sus fans cuando se tatuó en la entrepierna derecha, y éste solo puede verse cuando la intérprete de ‘Mala fama’ posa en traje de baño, al parecer el tatuaje es un kanji, es decir, una letra china, y en agosto del año pasado fue cuando se dejó ver cuando publicó en Instagram una fotografía que tuvo 3.3 millones de likes, y en donde escribió: “Día 140... y ahora quiero aprender a jugar fútbol...”.

Además, la cantante mexicana del momento tiene otros tatuajes, como uno en la espalda de un beso pintado en color rojo, y otro en la zona de las costillas en la que tiene escrita una frase: “My future is unlimited (Mi futuro es ilimitado)”. Otro más, en el cuello, cerca de la oreja derecha, con la frase: “patience (paciencia)”.

Recientemente, Danna Paola se hizo cinco tatuajes, los cuales presumió y compartió a sus seguidores en sus historias de Instagram y en su feed, los cuales desataron especulaciones entre sus fans.

Uno de ellos está en su mano derecha y se tatuó la palabra “fiorere”, floreciendo en italiano; otro más en la mano izquierda, la cual son dos equis “XX”; y los últimos tres tatuaje, son pequeños corazones, uno dedicado a su madre, los cuales se puso en diferentes partes del cuerpo.