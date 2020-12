Danna Paola y otros famosos que presumieron Navidad por Instagram

Instagram se ha convertido en una ventana por la cual podemos acceder al mundo de nuestros artistas favoritos, es en esta red social en donde nos comparten su estilo de vida, sus logros, sus buenos y malos momentos, como a cada instante estuviéramos acompañándolos, y esta Navidad no fue la excepción.

Como muchos saben, la artista mexicana con mayor número de seguidores en Instagram es Danna Paola, casi a punto de alcanzar los 30 millones de fans, es sin duda también la cantante del momento y una de las más influyentes.

Danna Paola publicó en sus historias de Instagram, muy poco, una en donde aparece sosteniendo una copa de vino con una decoración en la mesa muy navideña; y otra más comparte un video en el que nos enseña su belleza y un vestido dorado de luces, con una frase en inglés: ‘all I want for Christmas is you…’ acompañada de una canción de Michael Bublé.

Por su parte, Kimberly Loaiza, quien está a punto de ser mamá por segunda vez, este 2020 alcanzó los 24.6 millones de fans, mientras que en TikTok tiene 33 millones. La youtuber y cantante compartió parte de su Navidad, incluso pidió a sus seguidores que si escuchaban una canción en su cena navideña, la etiquetaran para compartirlas en sus historias, lo cual hizo, con ‘Apaga la luz’, su más reciente éxito.

Juanpa Zurita es el tercero en la lista, con 24.5 millones de seguidores, el influencer y youtuber, y quien fuera el hermano de Luis Miguel en su serie biográfica en Netflix, compartió varias historias en las que muestra la preparación de su cena navideña, con un enorme pavo en el horno. Además ayuda a su familia en la cocina con la preparación de los platillos par la ‘Nochebuena’, y en otra historia aparece probando el tradicional ponche.

Otro influencer y youtuber con casi 23 millones de fans, es Luisito Comunica, quien por la alerta roja que dispuso el gobierno de la Ciudad de México, solo paso la ‘Nochebuena’ junto a su novia venezolana Arianny Tenorio, quien fue la encargada de la cena, un típico platillo de su país natal.

“Feliz Covidad, amigos, bienvenidos a nuestra celebración ‘Covidsoza’. Ari encargó comida venezolana navideña, la verdad muy rica, a parte son sus tradiciones, qué sabroso. Y yo, pedí un poco de Kentoky, o sea yo también estoy aportando mis tradiciones, es tradición de mi familia, ¿sabían?”, dijo el famoso youtuber.

Por último, la cantante, actriz y empresaria, Thalía, es la quinta celebridad con más seguidores, casi los 17 millones, y fue una de las que más nos dejó ver su festejo de Navidad.

“Feliz Navidad mis amores, los amo tantísimo, han sido tan importantes para mí este año, gracias por su apoyo, por su amor, por su confianza, por estar conmigo y no soltar mi mano, los amo”, expresó Thalía.

La intérprete de ‘Arrasando’ paso la Navidad en compañía de su familia en una paradisiaca playa, y se dio el tiempo incluso de cambiar de look para la ocasión tan especial como lo fue la ‘Nochebuena’.