Danna Paola y la decepción que se llevó con David Chocarro

Las decepciones amorosas en la vida de Danna Paola no son algo nuevo, pues se recuerdan muchas relaciones fracasadas, incluso tóxicas como la que tuvo con Eleazar N. Sin embargo, también se recuerda la decepción que se llevó con David Chocarro.

A sus 22 años, Danna Paola sufrió una fuerte depresión cuando se enamoró del actor David Chocarro, quien en ese tiempo tenía 37 años de edad y a quien conoció en el elenco de 'La Doña’, telenovela transmitida en Telemundo, y en la que la actriz interpreto al personaje joven de la protagonista, Aracely Arámbula.

Según contó una persona cercana a Danna Paola, la amistad entre la actriz y cantante y Chocarro fue creciendo dentro de los sets día con día, quedando enamorada de él a pesar de que sabía que estaba casado, aunque él le decía que tenía problemas en su relación de matrimonio.

Sin embargo, ante las largas que le dio el actor argentino, Danna Paola le puso las cartas sobre la mesa y le dijo que no solamente quería una relación para un rato, pues realmente la actriz mexicana estaba clavada con él.

Pese a ello, a la intérprete de ‘Mala Fama’ la prensa de espectáculos le preguntó si existía un romance entre ella y David Chocarro, ya que todo parecía ser un secreto a voces, pero a la actriz le molestaba bastante que la cuestionaron sobre el tema.

“Esta es la primera y la última vez que hablo sobre el tema. Como saben yo jamás he llevado mi carrera por escándalos, ustedes me conocen, agradezco mucho que estemos aquí todos, y que estén apoyando mi carrera, y yo no me vine a complicar la vida, al contrario, vengo a agradecerles y a trabajar que es lo que he hecho toda mi vida, y bueno, no hay fundamentos ni nada que aclarar”, explicó.

Cabe recordar que el nuevo álbum musical que fue estrenado el mes pasado por Danna Paola, ‘K.O.’, habla sobre las tormentosas relaciones amorosas por las que ha transitado la intérprete de Lucrecia en ‘Élite’.

Pues según ha comentado en diversas entrevistas con los medios de comunicación para promocionar su disco, las 11 canciones son historias cronológicas de cómo fue que le rompieron su corazón.

En este disco ya estrenó su primer sencillo, titulado ‘Calla Tú’, que es una canción que habla sobre la situación de sumisión por las que pasan las mujeres, y se trata de decir que calladitas no se ven bonitas, sino todo lo contrario, que ante momentos de violencia puedan alzar la voz.

Con la detención de Eleazar N., a finales del año pasado por violencia doméstica y tentativa de feminicidio, se revivió su relación con el actor, cuando lo conoció durante la telenovela ‘Atrévete a Soñar’, cuando ella solo tenía 15 años y él 22 años, y en el que se dice sufrió de maltrato psicológico de parte del actor.