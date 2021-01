Danna Paola y el supuesto berrinche que la sacó de Élite

Uno de los personajes que más se extrañarán en la cuarta temporada de ‘Élite’ de Netflix, es Lucrecia, el cual fue interpretado por la cantante mexicana Danna Paola, quien ya no apareció en la serie por motivos que muchos consideran, fue un berrinche que ocasionó que ya no continuara.

Danna Paola es una de las artistas del momento en la escena musical en México, y no solo en nuestro país sino que su fama y éxito ha rebasado fronteras, y con su regreso a la actuación llegó a un nivel más internacional al actuar en la serie producida en España, ‘Élite’ para la plataforma digital Netflix.

Sin embargo, pese a que dejó buena impresión dándole vida al papel de Lucrecia, Danna Paola ya no fue considerada para la nueva temporada, supuestamente por un berrinche que la actriz hizo hacia la producción en el manejo de su personaje, según dijo un reportero de espectáculos.

“Todo esto porque en la tercera temporada no quedó muy contenta cómo manejaron su personaje porque dejó de ser la bitch y se volvió la buena. Como a ella no le gustó cómo los productores manejaron la tercera temporada, le dijo a la gente de Netflix que no quería participar en la cuarta temporada porque no le gustó cómo se manejó a su personaje“, señaló el reportero.

‘Élite’ trata de la vida de unos jóvenes estudiantes que se ven involucrados por el asesinato de una compañera, además de otros dramas, en donde Danna Paola da vida a ‘Lucrecia’ una joven sarcástica, competitiva y que tiene aires de grandeza.

Sin embargo, en la tercera temporada de la serie, el personaje de Lucrecia se convierte en una mujer más empática y humilde, reivindicándose como personaje pero que a su vez en el plano actoral, no fue del gusto de la intérprete de ‘Oye Pablo’.

Por esa razón, la propia Danna Paola fue la que le propuso a la producción de Netflix salir de la serie, dejando así la serie que la dio a conocer en un plano actoral de talla internacional.

Aunque también se dice que la actriz pasó malos ratos en su estadía en Madrid, en donde tuvo un amorío con uno de los jóvenes actores, el chileno Jorge López, quien interpretó a Valerio Montesinos Rojas.

También, se especula que Danna Paola prefirió dar por terminada su participación en ‘Élite’, para dedicarse de lleno a su carrera musical, la cual en 2020 y este principio de 2021 la ha colocado entra las mejores cantantes en las diversas listas de popularidad.

Recientemente Danna Paola estrenó su disco de estudio ‘K.O’, un álbum de 11 canciones en el que muestra su lado más sensible y personal, por la experiencias que ha vivido en el amor, y que ha sido bien recibido por sus miles y millones de seguidores.