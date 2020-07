"No bailes sola" es el sencillo cuyo éxito están celebrando Danna Paola y Sebastián Yatra, de quienes es su primera colaboración en forma, juntos. El pasado jueves salió el vídeo, el cual, se ha colocado en la lista de los 10 más vistos en YouTube y gracias al éxito, ahora se puede escuchar también en Spotify.

"Estamos muy emocionados con lo que ha pasado con el tema y con los videos, el de las letras y éste, que no tiene ni 24 horas al aire", dijeron los artistas en una videollamada con Efe, en la que bromearon y hasta revelaron algunos secretos.

La complicidad entre ellos era evidente. Yatra y Danna Paola se han convertido en dos fuerzas importantes dentro de la nueva generación de artistas del pop latino.

Les une más que un género o su edad -ambos tienen 25 años-, pues los dos se muestran muy disciplinados y tienen claro que la carrera artística "es muy difícil y muy dura emocionalmente".

Hablan de las presiones de una industria llena de cantantes y cantautores que desaparecen después de uno o un manojo de éxitos, de críticas y comentarios "muchas veces hirientes" en las redes sociales y hasta de la rivalidad "muchas veces inventada" con otros artistas.

"Son gajes del oficio", indicó Danna Paola al hablar de la ola de rumores que desataron un par de mensajes que se intercambió con Yatra en las redes sociales, poco antes de que el artista colombiano terminara su relación con su colega Tini Stoessel.

"Somos dos artistas que estamos tan enfocados en nuestro proyecto, que lo único que queremos hacer es música, que queremos compartir y no competir. En la música no debe haber eso. Con otros artistas, lo importante es tener la oportunidad de colaborar, como en este caso con Sebas. En eso es lo único que nos enfocamos y no nos clavamos con nada más", señaló.