Danna Paola terminó hablando con su psicóloga tras el tema de Sebastián Yatra

La polífacética Danna Paola no ha dejado se ser objeto de críticas, después de que sucediera el rompimiento de la relación que existía entre la argentina Tini Stoessel y el cantante colombiano Sebastián Yatra. Pues fué señalada categóricamente por un sinfín de usuarios de las redes sociales y seguidores de la ex pareja como "la tercera en discordia" y por ende, atribuyen a la cantante, el rompimiento de la intensa relación entre los intérpretes latinos. A esto, Danna Paola, ha respondido.

Y para aclarar dudas, la protagonista de Élite, realizó un "en vivo" en el que convivió con sus fans y hablar sobre el éxito rotundo que ha tenido su el vídeo de "Contigo", su más reciente canción. Sin embargo, sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de cuestionarla sobre Yatra.

Una publicación compartida de Chisme No Like (@chismenolikeoficial) el 21 May, 2020 a las 11:34 PDT

Mientras estaba la transmisión, los fans le preguntaron si le gustaba Sebastián Yatra a lo que lla no respondió y contestó sobre otra pregunta en torno a cuál es su postre favorito, respondiendo que tiene una obsesión por el tiramisú. Incluso le preguntaron si ya había encontrado a "Pablo", respondiendo que aún no.

Y por si fuera poco, desde que estrenó el vídeo el pasado 20 de mayo, las especulaciones sobre su supuesta relación con el cantante colombiano, van en aumento, pues aunque es un vídeo hecho a distancia como todo lo que se está haciendo hoy en día, al principio del clip, Danna y Sebastián aparecen juntos pero por separado.

Aunque anteriormente, en una transmisión que hacía la recordada Lucrecia Montesinos (en Élite), cantó un fragmento de la canción "Mala fama" en la que hacía referencia específicamente en el coro que dice:

"No, ¿que si me fui con Maluma?, No, ¿que si con Yatra y Osuna? No... -aunque interrumpiendo la letra de la canción-, dijo: "Con Yatra sí me fui", declaración que ha desatado la dudas en la comunidad internauta y seguidores tanto de Danna como de Sebastián y Tini.