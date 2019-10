Danna Paola sufre un accidente en México

La guapisima actriz, cantante y modelo mexicana, Danna Paola sufrió un accidente mientras exploraba los rincones naturales de México. Fue a través de sus Stories de Instagram que Danna Paola contó lo que le ocurrió en México.

Lee también: Maléfica 2 le roba la sonrisa a Joker al liderar taquillas

“Por andar de exploradora en la selva me cayó una rama gigante en la cabeza”, escribió Danna en las redes.

Junto al mensaje la actriz compartió en su Storie de Instagram una imagen en donde aparece sentada con un hielo en la cabeza luego de que una rama le cayera en su cabeza. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y actriz se encuentra bien de salud, solo vivió “el susto de su vida”.

Hace unos días, Danna Paola se volvió noticia luego de que confesara que en algún momento de su vida pensó en dejar la actuación. La actriz indicó que fue cuando terminó la telenovela Atrévete a soñar, que se sintió harta de todo lo que implicaba pertenecer al medio del espectáculo y pensó dar este pasó muy importante en su vida.

“Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto, pero siempre hay algo que vuelve a mí, algo que me llena de luz, de creatividad y de decir: voy a seguir en esto y haciendo lo que amo...porque al final me muero si no canto o actúo”, declaró Danna Paola, durante un evento en la CDMX.