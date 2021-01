Danna Paola se somete a radical cambio de look y enamora

Recientemente Danna Paola sorprendió a sus más de 29 millones de seguidores de Instagram tras someterse a un radical cambio de look con el que lució irreconocible por lo que dejó con el ojo cuadrado a sus fans.

Y es que la actriz y cantante decidió dejar a un lado su melena para mostrar un corte bob de color negro, popular entre las mujeres de la década de 1920. No es raro que la protagonista de la telenovela Atrevéte a soñar sorprenda a sus fans, quienes ya están acostumbrados a que la actriz impone modas.

En la fotografía Danna Paola aparece con el cabello totalmente corto y negro, además de mostrarse con un pantalón de mezclilla en azul claro, una blusa en color morado y un abrigo gris, que acompañó con unos lentes de sol y un sombrero morado, que hacía juego con su blusa.

“A veces necesitamos escapar un poco de la su realidad externa y aterrizar en la realidad interna... esa revolución que te hace concientizar lo que has construido todo este tiempo y en lo que te ha convertido hoy”, fueron las palabras que Danna Paola compartió junto a su post que rápidamente alcanzó más de un millón de Me gusta y un sinfín de comentarios.

“Quédate con esa peluca siempre, te lo pido”, “Que mujer más divina”, “Eres la mejor me gustan mucho todas tus canciones eres muy bonita soy tu fan”, “Como se siente ser la favorita de Diosito?”, “Reina del pop en el mundo”, son solo algunos de los miles de mensajes que le dejaron a la cantante en el post, mismo que alcanzó las más de un millón de reacciones.

Recordemos que Danna Paola, se encuentra mejor que nunca en su carrera musical, ya que acaba de lanzar su nueva producción llamada “K.O”, mismo que se encuentra en todas las plataformas, mismo que cuenta con 11 canciones en la que destaca “Friend de Semana”, con el que busca seguir cosechando éxitos.

A pesar de que “K.O”, tuvo que ser lanzado días antes de lo esperado, por que el material se filtró antes de tiempo alcanzó el éxito esperado, la misma Danna Paola explicó el hecho en su Instagram Live.

"Lo único que sé es que se filtró y entré en shock, grité y fue como muy loco. No podía creer lo que estaba pasando. Las plataformas, por proteger el contenido y para que saliera de buena calidad, lanzaron todo el álbum antes de tiempo, literal un día antes, ya que alguien, no sé cómo, lo había filtrado", declaró la actriz y cantante.

La protagonista de Élite, confesó que “K.O”, es la producción en la que más se ha relacionado, y considera que este lanzamiento es el más importante en su carrera hasta hoy.

"Estoy muy emocionada, feliz y agradecida. Todo pasa por algo, ustedes estaban tan ansiosos como yo de escuchar el álbum y sin querer hoy fue el gran día. Este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos desde el día uno que lo empecé a componer, es el lanzamiento más importante hasta el día de hoy en mi vida y en mi carrera, se pospuso varias veces, pero '¡welcome to my break up party!”, finalizó la actriz.