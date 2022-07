Danna Paola se defiende con uñas y dientes de las críticas por su delgadez: "Me han ofendido"

Para nadie es secreto que Danna Paola es una de las actrices y cantantes más influyentes en los últimos años, y es por ello, que cada paso que da la famosa se vuelve tendencia en redes sociales. El pasado 21 de julio, la intérprete de Oye Pablo y Mala Fama deslumbró con su belleza desfilar con despampanante vestido tráslucido en Los Premios Juventud, sin embargo, fue severamente criticada por su extrema delgadez, por lo que la artista se defendió con uñas y dientes.

Fue a través de sus redes sociales que Danna Paola decidió compartir algunos de los momentos más importantes durante su invitación a Los Premios Juventud y más allá de los cientos de halagos que recibió en la publicación al lucir un vestido amarillo con transparencias, el cual combinó a la perfeccción con unos guantes negros, la mayoría de los comentarios giraron en torno a su extrema delgadez e incluso hubo quienes la cuestionaron sobre si está enferma.

"En verdad disculpan mucho mi comentario, pero les juro que me duele verla así ", "Estás súper delgada, estás bien?", "Quien le hizo tanto daño", "Extraño a la Danna de antes", "Danna estas muy flaquita.... todos te amamos por favor", "Que triste Danna no se ve que este bien los transtornos alimenticios hay que tratarlos a tiempo", "Realmente espero que estés bien, que puedas pedir ayuda si es que la necesitas. Estar más y más flaca no significa siempre realmente estar bien aunque todo el mundo lo diga, te abrazo enormemente si es que lo necesitas", fueron algunas de las críticas.

Ante esto, Danna Paola, dio la cara y se defendió con uñas y dientes ante esta ola de críticas por su delgadez. La artista empleó sus historias de Instagram un mensaje sobre los comentarios giraron en torno a su cuerpo. "Entre más apoyemos en dejar de hablar de los cuerpos y opinar [...] porque a mi también me han ofendido muchisímo diciendo que ahora estoy super flaca y la verdad es que estoy sana, estoy bien", expresó la protagonista de telenovelas de Televisa.

Cabe mencionar que hubo algunos usuarios que también salieron en defensa de Danna Paola, expresaron que con nadie queda bien, pues primero la criticaron porque lucia llenita y ahora por su extrema delgadez. "Tanto la molestaron de que era rellenita que ahora está así de flaca, no es justo", "La más hermosa", "Por todo se molestan", "Ningún chile les embona", fueron algunos de los comentarios en su defensa.

