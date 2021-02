Danna Paola rompe el silencio y habla de su relación tóxica con Eleazar

La actriz y cantante Danna Paola nuevamente volvió a romper el silencio en el tema de su ex pareja Eleazar N, con quien llevó 6 años de relación y que actualmente se encuentra bajo las rejas luego de agredir físicamente a su ex novia.

En el programa de entrevistas de Yordi Rosado en su canal de YouTube, la también actriz de telenovelas, Danna Paola, volvió a tocar el tema de las agresiones que sufrió en sus relaciones de amor pasadas, entre ellas el daño psicológico que le provocó Eleazar N., quien fue su pareja cuando tan solo tenía 15 años de edad cuando él ya era mayor de edad.

Danna Paola aclaró que nunca ha llegado al extremo de la violencia física, y si eso llegara a pasar no se considera una persona indefensa por lo que respondería a un ataque, sin embargo, señaló que si ha vivido la violencia psicológica que también es muy grave que se presente en una relación de pareja.

Lee también: Danna Paola revela que fue drogada por unos hombres en Madrid

“Sobre lo que he vivido, sobre lo que he aprendido, sobre lo que me han platicado, ‘Calla Tú’ el sencillo que escribí, es justamente esto a raíz de las cosas que me pasaron en conjunto de muchas veces, no solo en una, y habla justo de la violencia de género. Es bien cabrón estar en esta industria y que te minimicen solo por simple hecho de ser mujer”, expresó la artista.

Consideró que hoy en día las mujeres están en alerta por todo lo que ha pasado en nuestro país, y que no se trata de estar a la defensiva y odiar a los hombres, sino ayudar a entender cómo son las cosas ahora.

Mencionó que aunque no está metido de lleno en la labor que hacen los colectivos feministas, la intérprete de ‘Oye Pablo’, lo hace desde la música, por ello decidió que su primer sencillo de ‘K.O.’ fuera ‘Calla Tú’.

Lee también: Danna Paola celebra San Valentín, con concierto virtual

La cantante confesó que se considera “una mujer muy enamoradiza y bastante entregada, que siempre es ella la que da todo antes que la otra persona, y es por ello que suele terminar sufriendo.

Danna Paola señaló que en su primera relación con Eleazar N. hace ya 5 años, la pasó muy mal y fue un ‘fail’, ya que pese a ser su primer gran amor terminó muy mal, pero logró salir de esa relación tóxica.

“Comencé a dejar de creer en el amor, que el amor no existe, que esto es una mierda, no sé qué, te manda al hoyo, me deprimí cañón por eso. Entonces dije ‘el amor no existe’, realmente las cursilerías, y siempre me cagó el 14 de febrero, la verdad lo tengo que decir”, aclaró la cantante.

Manifestó que la última relación que vivió en Madrid, durante el rodaje de ‘Élite’ la volvió loca, por lo que decidió escribir ‘K.O’. y muchas de las canciones que integran habla de su desamor, ya que terminó muy enamorada pero muy dolida de todo lo que vivió hace un año.

A pesar de todas las desaventuras en el amor, Danna Paola comentó que está lista para recibir el amor, pero un amor verdadero y sincero. Además, reveló que quiere tener hijos y formar una familia después de los 30, ya que se está enfocando a su profesión.