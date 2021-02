Danna Paola revela que fue drogada por unos hombres en Madrid

La actriz y cantante Danna Paola confesó que vivió una desagradable experiencia cuando grababa la serie de ‘Élite’, cuando vivió en Madrid, ya que unos hombres intentaron drogarla, así lo reveló en una entrevista concedida al conductor Yordi Rosado en su canal de YouTube.

La también actriz de telenovelas, Danna Paola, reveló a Yordi Rosado el trago amargo que vivió durante su etapa en Madrid, cuando formó parte de la serie de Netflix ‘Élite’, al cometar que en la primera temporada le pasaron cosas horribles por lo que habló de su experiencia para que no le pase a otras personas.

“Un día paso una experiencia que es muy loca, fui a cenar con un amigo, esto fue un martes, que llegaba de México y al día siguiente tenía un llamado a los 8 de la mañana para grabar ‘Élite’, entonces nos fuimos a cenar en Madrid a un restaurnt muy cool que a las 10 de la noche se abría todo y ponían un DJ y era súper cool, y muy látino, yo como te comento no soy una persona que tome y emborrache de una, no puedo, me gusta disfrutar”, explicó Danna Paola.

Agregó que se volvió fan del vino, pero esa noche algo raro sucedió pues cuando abrieron la pista, su amigo le sugirió conocer a unos hombres que estaban en una mesa fumando una ‘chicha’, y que eran de origen venezolano, argentino y colombiano, con los que plático y mientras bebía dejó su vaso y fue ahí cuando alguien le echo algo a su bebida.

“Me empecé como a marear, toca como con mucho sueño, yo decía foco rojo, esto no está bien, entonces dije me tengo que ir. Entonces cundo estos bueyes se trataron de sobrepasar, sobre la situación de te sientes bien, te ayudamos, ‘no, estoy bien, gracias, de hecho me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar’, comentó Danna Paola quien siempre trato de mantener la corduara.

"No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", resumió Danna Paola la experiencia que vivió en Madrid, que afortunadamente para la intérprete de ‘Mala Fama’, no pasó a mayores, aunque sí fue una gran lección para ella.

Mencionó que las personas y sobre todo las mujeres deben de estar concientes de su entorno, cuando salen a un lugar así, y pensar con quién conviven y con quién pueden confiar, porque sus vidas pueden correr riesgos en cualquier momento.

“Tristemente hoy en día ha situaciones en las que tú no tienes control y no sabemos quién va a estar ahí, y quién va ser malo y quién va a querer hacerte daño”, concluyó la cantante mexicana.

Danna Paola reveló que es la primera vez que habla de aquella experiencia al público, y que además no acudió al llamado de ‘Élite’, pues tuvo que ser hospitalizada, y que toda esa experiencia fue una lección de vida por lo que es algo que volvería a pasar.