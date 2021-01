Danna Paola revela lo que sintió ante la detención de Eleazar

A la cantante Danna Paola se le ha preguntado mucho sobre la detención de Eleazar N. su pareja hace una década y con quien duró cinco años, así como la relación que tiene su disco nuevo ‘K.O.”, con lo que vivió en su pasado tóxico con el actor de telenovelas.

En una entrevista realizada en el programa ‘Suelta la sopa’, Danna Paola habló, como lo ha venido haciendo desde la promoción del nuevo álbum, que las 11 canciones tratan sobre su mala experiencia en el amor.

“Son 11 tracks que como lo vuelvo a comentar fueron pasando por ciertas experiencias que las fui componiendo conforme yo quería expresar y contar una historia y pues están ordenadas en el orden en cómo sucede una historia, y en cómo te cuenta una historia, entonces si lo escuchas de principio a fin, te va a ir contando que todo empieza súper lindo, como de repente comienza a tener dudas y como de reptente todo se va al super break up”, comentó.

Se le preguntó a Danna Paola cuál fue su sentir respecto al tema de Eleazar N. cuando se enteró de que había sido denunciado por violencia de género, a lo que la intérprete de ‘Mala Fama’ respondió que ha hablado del tema a través de las canciones de su nuevo disco.

“De hecho algo escribí al sacar esta canción que como mujer creo que no me gustaría revivir ni mucho menos porque no es hablar sobre una situación específico sino un conjunto de muchas situaciones que me han pasado alrededor de mi vida y de mi carrera como mujer en mi carrera donde hay muchísimo machismo”, expresó la cantante.

Dijo que al ver los titulares de la prensa en el que aparecía su ex pareja le causó mucho shock, pero la mejor manera en la que ha salido adelante es a través del apoyo de su familia y de sus amigos.

Danna Paola añadió que su responsabilidad como mujer era hablar de alguna manera, y lo hizo por medio del arte y la música, alzando la voz sobre lo que ha experimentado, pero sobre Eleazar manifestó que eso fue hace años y tiene la manera de canalizando ayudando a las personas que han pasado por una situación similar.

“Para mí es un tema súper delicado y estoy en un momento muy bonito de mi vida, tan pleno, tan saludable que es un tema que me tardó muchos años, mucho proceso y mucha terapia para superar, y hoy en día estoy fuera, así que no me gustaría revivir ese tipo de cosas la verdad”.

Mencionó que, como mujer y artista, merece respeto sobre los cuestionamientos que le hacen sobre la relación que mantuvo en el pasado con Eleazar N., ya que no le gusta hablar de chismes, sino de su trabajo, debido que hoy en día está haciendo algo importante con su carrera artística para que sea opacada por una tercera persona con la que vivió una relación hace mucho tiempo.