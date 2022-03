Danna Paola revela el motivo por el que se deshizo de Eleazar Gómez

Tras la cancelación del evento en el que el actor Eleazar Gómez iba a ser reconocido por su trayectoria artística se revivió la polémica del año pasado en el que el famoso estuvo involucrado e incluso hasta piso la cárcel, ahora Danna Paola habló abiertamente del motivo que la llevó a deshacerse del actor cuando eran novios.

Fue durante su llegada a Los Ángeles, California, que Danna Paola fue abordada por reporteros del programa Ventaneando de Tv Azteca y fue cuestionada precisamente del desaire que se le hizo a Eleazar Gómez tras el escándalo que ocasionó la noticia en redes sociales de que recibiría un premio por su trayectoria, a lo que mencionó porque se deshizó del famoso.

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida, para celebrar justo con personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor y a compartir experiencias”, dijo tajante la intérprete de Oye Pablo frente a las cámaras del programa de espectáculos.

Así mismo, Danna Paola comentó que gracias a este tipo de experiencias que ha tenido en su vida es que ella ha podido escribir temas como Calla Tú. “En mi música siempre lo hago, a través de mi música, ‘Calla tú’, creo es uno de los himnos feministas que más me han ayudado también a mí a trascender muchas cosas, tanto en la industria como personales”, indicó la artista de 26 añsos.

La cantante indicó que se encuentra en el mejor momento de su vida y rodeada de personas maravillosas que la apoyan en todo momento, por lo que Eleazar Gómez ya es cosa del pasado.

“Estoy rodeada de gente maravillosa, de seres humanos que me apoyan, de hombres maravillosos también, creo que eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida, eso es maravilloso, y nada, o sea, yo creo que no me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy super feliz y agradecida con Dios y con la vida”, destacó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si apoya o no a la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien acusó a Eleazar Gómez de haberla golpeada y mandarlo a la cárcel, Danna Paola señaló que ella siempre apoyara a todas las mujeres del mundo, independientemente si son del medio del entretenimiento o no.

“A cualquier mujer en el mundo, yo creo que lo más importante es como lo vuelvo a decir, apoyarnos entre nosotros, entre artistas, sea quien sea, yo creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí al lado que puede apoyarte a darte un consejo”, concluyó.

