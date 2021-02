Danna Paola revela cuáles son sus series favoritas

No todo es música y sufrir en el amor para Danna Paola, pues también se da tiempo para entretenerse y ver una que otra serie, por lo que la intérprete de ‘Mala Fama’ reveló cuáles son sus series favoritas.

La entrevista fue para la revista GQ México y Latinoamérica, que en lugar de preguntarle sobre su vida privada y lo que ha vivido en sus relaciones sentimentales como en el caso de Eleazar N., decidieron conocer las series favoritas de Danna Paola.

1. Breaking Bad (Netflix)

La primera serie que Danna Paola comentó fue Breaking Bad, para muchos una de las mejores en la historia de la televisión, interpretada por Bryan Cranston como Walter White, y Aaron Paul, como Jesse Pinkman.

“Es un clásico de clásicos, es mi serie favorita, es un thriller, es una narcoserie llevada a un nivel psicológico en el que me tuve que agarrar varias veces de la silla por las emociones, creo que es un clásico, se los juro, es una de las mejores series que he visto, y la volvería a ver. Las actuaciones son impecables, y de hecho hay una película que sacaron de Jessi Pinkman, que es una secuela, así que no se la pierda.

2. Dark (Netflix)

Otra de las series favoritas de la Danna, es Dark, una serie original de Netflix, que cuenta con 3 temporadas, producida en Alemania y que aborda los viajes en el tiempo en un holocausto nuclear en la que varias generaciones se ven involucradas.

“Esta serie alemana que me voló la cabeza y fue mi acompañante en la cuarentena, pasé noches sin dormir. Ahora, para ver esta serie debes de estar bien concentrado, o sea, es una serie de 3 temporadas, que te va a dejar con el ojo cuadrado por habla justo de cómo funciona el tiempo y los viajes en el tiempo”, explicó.

3. Sex Education (Netflix)

Esta serie, explica Danna Paola es muy divertida porque habla sobre la adolescencia que experimentan la sexualidad, pero de una manera muy bien comentada, que la entretuvo mucho.

“Es una de mis series favoritas, se los juro, reí, lloré, me enamoré, es increíble, es un most para mí, de verdad, es muy divertida y las actuaciones son increíbles”, sostuvo la cantante de ‘Sodio’.

4. Euphoria (HBO)

Interpretada por Zendaya, ‘Euphoria’ comentá Danna Paola surge cuando ella se encontraba realizado ‘Élite’, y no imaginó que una serie podía llevar un asesinato tan lejos, además de otros temas que manejan de manera impecable.

“De cómo una chica que está envuelta en las drogas se enamora de su mejor amiga que es transexual; de cómo una chica que tiene sobrepeso y se vuelve y se empodera ella misma; habla muchísimo de feminismo, es de mis series favoritas y la he visto 3 veces y la volvería a ver”, comentó Danna.

5. Modern Love (Amazon Prime)

Por último, una serie solo para enamorados empedernidos como Danna Paola, una serie que habla sobre los diferentes tipos de amor que existen, de las distintas parejas, y de cómo ellas se relacionan entre sí.

“En cada uno de los capítulos te vas a identificar sí o sí, uno de mis capítulos favoritos es el de Anne Hathaway, me identificó mucho, es un capítulo que en verdad es maravilloso, pero justo hay cosas que esperas que no pasen y al final (no te voy a hacer spoiler) te hace sentido cada uno de los capítulos”, explicó.