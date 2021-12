Tras convertirse en una de las cantantes latinas más seguidas alrededor del mundo, Danna Paola decidió regresar a sus orígenes y sorprendió a todos con un radical cambio de look con el que le dijo adiós al rubio y aseguró que está de vuelta, en un estilo más propio de ella.

A sólo dos días para que finalice este año, la protagonista de “Elite“, serie de Netflix, dejó con la boca abierta a todos en redes sociales al revelar su nuevo look, con el que el que dejó de lado el rubio y abrazó nuevamente el tono castaño en su larga cabellera.

Danna Paola no sólo compartió con sus seguidores su cambio, sino que también realizó una reflexión muy profunda sobre lo que le ha dejado 2021 y que la ha llevado a regresar a sus orígenes y a lo básico, levantando miles de reacciones al asegurar: “Estoy de vuelta“.

La intérprete de “oye, Pablo” compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram en la que posa con su nuevo cabello castaño, que le llega a mitad de espalda, y al que le agregó un flequillo que cae sobre su frente y parte de sus ojos, retornando al tono que lució durante muchos años cuando inició su carrera en telenovelas y en la música.

“Back to Basics… Back to my real soul. Hello Brunette. Bye bye 2021… This Bitch is Back”, escribió la cantante mexicana junto con las postales de la sesión fotográfica que se tomó inmediatamente después de hacer su radical cambio de look.

Pero eso no fue todo, pues Danna Paola también compartió una reflexión en sus historias de Instagram, donde se despidió del año y agradeció por lo obtenido pero también por los obstáculos que tuvo que vencer para lograr sus objetivos y que la ayudaron a crecer no sólo en lo profesional, sino también en lo personal.

“2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior, muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aun así no me rendí, recibí y encontré mucha paz interna en mí, y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy, definitivamente cambie mucho”, escribió la intérprete de “mala fama“.

“Y me dediqué a volverme encontrar en mi arte y mi carrera, mi música, a mi manera y con mis procesos, amando mucho quien soy hoy. Aunque yo quisiera ser Peter Pan y jamás crecer, pero toca crecer a veces de las maneras más difíciles para tener las lecciones más grandes de la vida. Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino de vida, con mi carrera”, agregó.

“Fue un año muy extraño, pero gracias a Dios tuve la suerte de tener a mi familia y a personas en mi vida que me aman como soy y creen en mí, me escucharon y me llenaron de luz en este proceso y hoy agradezco tanto todas las lecciones que recibí y que el universo preparó para mí porque terminó este año más fuerte que nunca y llena de ilusión”, señaló Danna Paola, confirmando que su cambio interno también requería un cambio físico y por ello decidió regresar al castaño. ¡Mírala!

