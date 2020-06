Danna Paola, orgullosa de sus raíces celebra sus primeros 25 años

Muy cerca de la celebración del Día del Padre del pasado domingo, Danna Paola cumplió 25 años de vida el miércoles 23 de junio, por lo que en estos días, tuvo doble motivo de celebración. Poco se sabe de los padres de la cantante mexicana, pues (como muchos artistas) normalmente no aparecen en sus fotos con ellos.

Sin embargo, la protagonista de Élite, compartió con sus fans, una serie de fotografías en las que aparece de niña con su familia, presentando a quienes se han encargado de darle la vida y de hacer de ella lo que hoy es. El hecho ha causado conmoción entre sus miles de seguidores en la red.

Su perfil personal de Instagram, fue testigo principal del boom que causó con estas fotografías la intérprete de Sodio. Imágenes que compartió precisamente por la celebración a su padre, Juan José Rivera, en las que también aparece su mamá, Patricia Munguía.

Los dotes histriónicos y vocales de Danna Paola, son herencia pura de su papá, quien de joven perteneció a las agrupaciones musicales conococidas como Grupo Ciclón -lidereada por Sergio Andrade- y Los Caminantes -dirigida por Agustín Ramírez-.

Malone, Chico, Roger y Paco (padre de Danna Paola) integraban a la exitosa agrupación de los años 80's, quienes tuvieron grandes éxitos de la época como Por favor paren el muro y Para no pensar en ti. La banda era del tipo de las entrañables agrupaciones de Los Chicos, Los Chamos y Menudo.

Por muchos años su padre fue su manager; sin embargo, la tambien actriz, habló de lo difícil que le resultó separarse de él en el terreno laboral.

"Llevo viviendo sola desde los 19-20 años" dijo Danna Paola en entrevista para el programa En sus Batallas de TV Azteca, el pasado mes de febrero.

"El decidir irme de mi casa completamente; al principio, mi padre era mi mánager, el deslindarme de esa parte del nido y decir, 'ahora quiero ir por mi lado', fue súper difícil, ¿por qué?, porque amo a mi familia, porque me encanta compartir, pero también ahora son mi familia y tengo ese lado súper cuidado. Tenemos una familia hermosa y unida, porque a veces es muy difícil combinar el trabajo con la vida familiar", explicó al respecto, Danna Paola.

Agregó: "...Tomar esa decisión, el decir 'quiero dejar de ser la niña, quiero dejar de ser manejada'... por eso también me retiré de la música hace 7 años; ahora este año (2020), decido tomar las riendas de mi carrera.

Sin embargo, la cantante ha sabido llevar las riendas de su carrera artística; no obstante, la cantante de 25 años, ha roto barreras al haber incursionado en Netflix -el gigante del streaming-, plataforma con la que se dio a conocer inertancionalmente, siendo una completa triunfadora en España.

Respecto a la celebración de sus 25 años de vida, posteó junto a su fotografía frente a su pastel, el siguiente mensaje:

"Ok,... no me lo creo que tan rápido llego este cuarto de siglo, una locura.... muy inesperado, épico, tembloroso, emocional y lleno de melodías que inundan mi cabeza de todas las experiencias vividas en mi segundo hogar lejos de aquí, y hoy sin mucha opción de volar a otro lado, recibir mi vuelta al sol plenamente en la raíz donde nací sin necesitar nada más.



Definitivamente estoy muy agradecida, en paz, reflexiva y llena de luz interna que me hace soplar las velas este año con una sonrisa sincera, y segura de que he construido a la mujer que deseé tanto ser, hasta ahora.

Gracias infinitas por tantos deseos, mensajes, llamadas, videos, cartas, flores, tartas, regalos, detalles bellísimos, y tanto amor sin importar la distancia. GRACIAS!

Y si estoy sonriendo con lagrimas en los ojos, comiendo pastel mientras veo la lluvia caer en mi balcón, es porque... I’M 25 BITCH".