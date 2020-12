Danna Paola ofrecerá concierto digital en vivo

Por medio de sus redes sociales, la cantante Danna Paola anunció que ofrecerá un concierto digital para sus seguidores en un exclusivo streaming mundial titulado ‘Welcome to my Break Up Party’.

La cantante y actriz Danna Paola, de nueva cuenta volvió a sorprender a sus seguidores, al anunciar un show único y de primer nivel, que realizará de manera digital en el mes de febrero del próximo año.

“#WelcomeToMyBreakUpParty 02/2021 #LiveExperience Stream Acces en @mystreamtimehttps://streamtime.store/danna-paola”, escribió en Instagram y en Twitter.

Las reacciones de los seguidores ante la noticia fueron de incredulidad, ya que muchos ansiaban ver de regreso en los escenarios a la intérprete de ‘Mala Fama’, en vivo y en directo, aunque será en internet y no en un concierto presencial como a la mayoría de sus fans les hubiera gustado.

Danna Paola es una de las artistas latinas más talentosas y reconocidas en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino continental y mundial, pues su trayectoria de 20 años en los que ha destacado con música y actuación que le han dado fama y reconocimiento a través de muchos premios.

“Danna Paoola ha demostrado que no tiene límites. Así que prepárate para ser parte de un increíble concierto digital que romperá el internet en este exclusivo streaming mundial ‘Welcome to my Break Up Party’”, anunció la página My Stream Time en donde se promociona el concierto.

Las fechas del concierto, se llevará a cabo el 13 de febrero de 2021 a las 20:30 horas en la Ciudad de México, y el 14 de febrero de 2021 a las 20:30 horas en la ciudad de Madrid, España, y tendrá un costo de acceso al steam de 229 pesos mexicanos, y moneda de cambio para el público europeo, más cargos por servicio, según el dispositivo, aproximadamente 11 dólares.

La plataforma señala que el show es único, con una calidad excepcional, cámaras Full HD y audio de primer nivel, en el que podrá ver el concierto directamente desde una computadora desde el sitio web con Streamtime Web Player y además transmitido a la televisión con cable HDMI o Chromecast.

Para poder ver el concierto, los usuarios tendrán que descargar la App del streaming en Google Play o App Store, desde el dispositivo móvil y desde televisión en Roki, Fire Tv y Apple Tv.

De este modo, en 2021, la exitosa cantante mexicana Danna Paola estará de vuelta, interpretando sus grandes éxitos que durante este 2020 la han posicionado como una de las referentes de la escena musical.