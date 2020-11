Danna Paola o Belinda: ¿Quién ganó más en Tv Azteca?

Actualmente Danna Paola y Belinda son dos de las estrellas del momento, tanto la intérprete de Amor a Primera Vista como la actriz de Élite son de las dos figuras del medio del espectáculo más cotizadas, pero ¿quién tiene más dinero?. Aunque se desconoce a ciencia cierta quién es la más rica, se han revelado algunos de los sueldos que han percibido ambas famosas.

Ambas actrices han sido el rostro de Tv Azteca, empresa que habría desembolsado una gran cantidad de dinero para que ambas artistas se sumaran a sus filas. Fue el periodista, Alex Kaffie, quien aseguró en su podcast Sin lisonja, que aunque ambas artistas son muy cotizadas, fue Danna Paola quien cobró más a la televisora de Ajusco.

Aunque Kaffie no reveló cuánto cobraron ambas actrices, dijo que la intérprete Oye Pablo cobró tres veces más que Belinda, además que fue más exigente en sus peticiones, pues para poder ser parte de La Academia pidió un coche de alta gama, una casa en el Pedregal para llegar a tiempo al foro, camerino y comedor privado y comida de restaurante. Danna habría cobrado alrededor de 4 millones de pesos.

Belinda y Danna llegana TV Azteca

La primera en unirse a las filas de Tv Azteca fue Danna Paola, en octubre del 2019 para participar en La Academia, programa que compartió junto a Horacio Villalobos, Alexander Acha, Arturo López Gavito y Remmy Valenzuela. La actriz de Atrévete a soñar protagonizó un escándaloso momento al enfrentarse a uno de los participantes, Gibrán, quien la llamó cu.... a lo que ella no dudó en responderle en el programa en vivo.

“Gibrán, pues es lo mejor que te he visto hacer; me ha encantado, creo que la verdad haz crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros; para mí ha sido maravilloso, tú dime ¿así no soy culera contigo?”, dijo Danna cuando era parte de La Academia, razón por la que desató una polémica, hasta incluso se dijo que la intérprete de Mala Fama se iría del programa.

Por su parte, Belinda se integró a Tv Azteca en marzo del presente año para participar en la primera y segunda temporada del programa La Voz. Durante las emisiones, Belinda tuvo como compañeros a María José, Yahir, Ricardo Montaner, Lupillo Rivera y Christian Nodal.

En la primera emisión se le relacionó sentimentalmente con Lupillo Rivera, cantante que indicó que Belinda era la mujer a la que amó locamente.

“Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, explicó el cantante. Asimismo, dijo que la relación con la intérprete de Amor a Primera vista le dejó un gran aprendizaje: 'amar a una mujer como nunca antes lo había hecho'. Fue una mujer que realmente quise y que honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido, de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nuca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida", dijo El Rey de Las Cantinas.

Sin embargo, en la segunda emisión, a Belinda gritó a los cuatro vientos que tenía una relación con Christian Nodal, y hasta el momento la pareja disfruta de su amor.

