Danna Paola luce tremenda figura con mini bikini, ¡sus fans piden más!

Danna Paola, quien últimamente ha sido noticia al aparecer como la tercera en discordia ante el truene del cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel, ha logrado dejar boquiabiertas y con el ojo cuadrado a sus más de 25 millones de seguidores en Instagram, luego de mostrarse en mini bikini por fraccion de segundos.

Cuerpazo, belleza innegable y muchos elementos más son los que la intérpete de Mala fama posee y con lo que deja a la ciber audiencia, con el ojo cuadrado a través de sus Instagram Stories.

Y es que, después de su colaboración con Sebastián Yatra en el tema Contigo, mismo que se grabó a distancia y realizaron un vídeo virtual, la cantante se ha mantenido con más fuerza en el ojo público.

Y por si fuera poco, su música ha llegado al corazón de sus millones de seguidores a nivel mundial después de haber alcanzado un éxito total después de tres temporadas en la plataforma Netflix.

Su personaje de Lucrecia Montesinos Hendrich o 'Lu', como la llamaban sus compañeros de Las Encinas, ha dejado una innegable huella entre los fanáticos de la serie.

Pues es uno de los proyectos televisivos que la ha catapultado a la fama internacional a su edad de 25 años; lo que ha generado que en su cuenta oficial de Instagram, tenga casi 26 millones de fervientes seguidores.

Y auque sus dotes artísticos son evidentes, la intérprete de Oye Pablo, esta vez dejó a sus admiradores con ganas de ver más, pues por cuestión de segundos, muestra cuerpazo, lo que provoca aún más la curiosidad de quienes la siguen.

Por otro lado, la cantante compartió lo feliz que se encuentra ante el esperado lanzamiento de un nuevo sencillo en colaboración con Yatra, quién no ha dejado de responder su publicación con agradecimientos.

"POR FIN! Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! 4 meses de espera & WE DID IT @sebastianyatra Sebitas gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba", posteó Danna Paola.

"GRACIAS A TI DANNA... ha sido una experiencia brutal compartir contigo y tu equipo creando este tema!!! Dios quiera todos se lo disfruten tanto como nosotros", se lee en el comentario de Sebastián Yatra.

Y el perfil oficial de Netflix Lat, tambié comentó: "No he dejado de bailar desde que salió, te amo BFA".

El éxito en la carrera de la actriz y cantante mexicana a sus sólo 25 años de edad está quizás en la cima del cielo, ¡En buenahora!

