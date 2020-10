Danna Paola junto a Sebastián Yatra, levanta sospechas de relación

Después de por lo menos cinco meses de darse a conocer la ruptura de la relación sentimental de Sebastián Yatra con la multifacética cantante argentina Martina Stoessel, mejor conocida como Tini Stoessel, y la entonces temprana relación laboral del cantante colombiano con Danna Paola, ésta última resultó ser "la tercera en discordia" de acuerdo a los usurios de las redes sociales, a quienes resultaba entristecedora la noticia de la separación entre los cantantes sudamericanos.

Fue a través de un comunicado emitido por ambos cantantes en Twitter, que dieron por terminada su relación que duró un poco más de un año. Hecho del que se seguía haciendo responsable la protagonista de "Élite" (2019) de Netflix.

Incluso, en alguna ocasión, la estrella de "Atrévete a Soñar" (2009), hizo un live en su cuenta oficial de Instagram en el que en un vídeo cantó la canción de "Mala fama" haciendo referencia a que los fanáticos la relacionaban con el cantante, por lo que en la estrofa que dice:

"Que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra y Ozuna, no" y ella misma se interrumpe para aseverar que sí se había ido con Yatra, pues para ese entonces estaban grabando su primera colabración juntos en plena pandemia por Covid-19 (a distancia) como lo fue "Contigo", entre otros muchos artistas jóvenes de gran influencia del mundo digital.

Y bueno, una vez pasado el "trago amargo" tanto para Danna Paola, como para Sebastián Yatra, por las duras críticas que recibieron los dos por "haberle quitado el novio a Tini Stoessel", ambos famosos siguieron colaborando juntos y una vez que se relajaron un poco las medidas sanitarias por la actual pandemia, los cantantes grabaron "No bailes sola", pero esta vez de forma presencial, tanto la exitosa canción como el vídeo de la misma.

Y es que es tal el éxito que tienen juntos, que el clip que se estrenó en YouTube el pasado 22 de julio, ha logrado ya un total de 46,956,848 vistas.

Incluso, en la cuenta oficial de Instagram de Yatra, se puede ver cómo ha convivido durante los últimos meses con la estrella de "La Doña" y con su guarda de seguridad al que llama Big Dan.

Pero recientemente ambos famosos, que podrían tener una relación mucho más allá de lo laboral, compartieron en sus perfiles personales de Instagram, un par de fotografías en la que se les ve muy contentos en una reunión de amigos con la youtuber Macarena Achaga y el actor Diego Boneta.

En la instantánea compartida por Danna Paola, se pude leer: "Y aquí los 4 elementos reunidos en cdmx... sigilosamente majestuosos y libremente incondicionales", y Yatra reacciona con algunos emojis como un delfín, un águila, un rayo y un corazón blanco.

Por su parte, el cantante colombiano escribió: "Qué gran noche por aquí en un de mis lugares favoritos, y con unas personas demasiado especiales ... ���� se tiene que repetir amigosss, gracias por las risas @dannapaola @macabeso @diego" a lo que Danna rspondió: "UYUYUYUYYYY.. MAJESTIC !!! hahaha Los quierooooo".

Así mismo, los comentarios de Diego y Macarena se hicieron notar en dichas publicaciones

