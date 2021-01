Danna Paola habla sobre la violencia que sufrió con Eleazar N.

El nombre de Danna Paola fue asociado inmediatamente cuando trascendió la noticia de que Eleazar N. había sido aprendido por golpear a su ex novia Tefi Valenzuela, ya que la actriz y cantante tuvo una relación con el también actor durante 5 años.

Danna Paola y Eleazar N. se conocieron durante la telenovela juvenil ‘Atrévete a soñar’, en donde comenzaron una relación en 2010 hasta 2015, y aunque nunca denunció violencia de género, hubo un par de ocasiones en la que las cámaras captaron discusiones y jaloneos entre ellos.

Al respecto Danna Paola se abrió sobre la violencia que sufrió con Eleazar N. en donde por miedo calló su situación, la cual dijo no hará más ya que ha aprendido de las malas experiencias para no volver a repetirlas.

“Soy una mujer súper fuerte, una mujer que ha salido no solamente una sino en varias situaciones que he vivido como lo he dicho, machistas, y no específicamente con uno, y justo ésta es mi manera de hablar, de hacer un movimiento, de unirme al feminismo”, dijo la cantante.

Agregó que es una mujer muy entregada y apasionada y su manera de hablar sobre los temas de violencia de género es a través del arte, como lo está haciendo con su nuevo disco ‘O.K.’: “a mí Danna me ayuda a drenar, a poder ayudar a las demás”.

La cantante de ‘Mala fama’, comentó que lo que le ayudo a salir delante de su relación tóxica con Eleazar N. y otras parejas del pasado fue el aprendizaje, ya que de los errores ha aprendido a salir adelante.

“Primero hablar sobre el amor propios, es algo que llega tarde pero nos llega, que sí se puede salir, que sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo, al final yo me he vuelto una mujer más fuerte por las experiencias que he vivido y justo es que parte de mi música me ha ayudado en drenar, ha sido mi mejor terapia para todo lo que me ha pasado”, expresó Danna Paola.

Al final, dijo, que han sido 21 años de carrera, los cuales no han sido fácil de llevar, ya que ha tenido altas y bajas, experiencias buenas y malas, y sobre todo ha vivido muchísimo machismo y de situación que no se daba cuenta.

“Ahora tengo un detector muy hevy y que sí puedo hablar, soy una persona sin cero filtros, y siempre hablo y lo que no me gusta digo que no, pero antes me daba mucho miedo y eso tiene que ver con el coraje que uno lleva adentro y que se va forjando, las situaciones te van enseñando y con muchísimo aprendizaje”, dijo.

Danna Paola concluyó que para que no vuelva a sufrir algo similar a lo que ya vivió con Eleazar N. primero tiene que amarse a sí misma, aunque suene cliché, y agregó que se siente feliz de que afuera allá un movimiento entre las mujeres para invitarlas a salir de las relaciones tóxicas.

Ha sido a través del arte, una forma de expresión para sentirse una mujer empoderada y saber que ahora tiene un foco rojo para alertarse de las situaciones parecidas que ha vivido anteriormente, por lo que no callará más.