Danna Paola explica T.A.C.O., una de sus nuevas canciones

El álbum ‘K.O.’ que la cantante mexicana Danna Paola acaba de estrenar, incluyen 11 canciones en la que sobre sale una de ellas, por la curiosa historia que tiene, y que le propia intérprete explicó a través de sus redes sociales.

A través de algunos videos de TikTok, Danna Paola relató la historia de T.A.C.O., una de sus canciones que viene incluida en su disco ‘K.O.’, la cual nace a raíz de una experiencia que tuvo con una persona que sí le gustaban los tacos pero nunca quiso compartirlo.

“Todo nace a raíz de que conozco a esta persona y era indescifrable, todo en esa persona era un trabalenguas, y un sí no, bueno tal vez, hoy sí mañana no, hoy sí te quiero mañana pues quien sabe. Entonces obviamente me volvió completamente loca y era como una incertidumbre muy heavy, y pues muy hijo de puta, la verdad, por ese hombre di mucho de lo que la otra persona dio que no daba nada para mí”, explicó la cantante y actriz de telenovelas.

Agregó que un día invitó a esa persona a un concierto que la cantante daría y se emocionó porque le dijo que asistiría, sin embargo, comenta que estuvo mandándole mensaje todo el día para saber de él y que le confirmara si iría, pero nunca supo nada de esa persona, incluso le habló a sus amigos, pero no apareció a la hora del concierto.

“Todo mundo a mi alrededor me dijo ya suéltalo, déjalo ir, y yo: ‘es que no, me dijo que iba a venir, él tenía muchas ganas de venir’, y cuando justo me subí a cantar, en película va a aparecer en medio de la gente ahí va a estar. Danna deja de soñar, deja de vivir en una película, y justo cuando salí yo de cantar tomo mi celular, recibo un mensaje y lo primero que veo es un lo siento muchísimo, perdón, me quedé súper dormido, tenía muchísima resaca”, explicó Danna.

Danna Paola se dio cuenta a partir de esa experiencia se dio cuenta que esa persona no iba estar para ella, y es ahí donde nace la letra de la canción de T.A.C.O.: “no es que no me quieras, pero solo me quieres cuando tú querías”.

En cambio, la intérprete de Lucrecia en ‘Élite’, señaló que cuando a esa persona le pasaba algo estaba siempre ahí para ayudarlo, cosa que no ocurría cuando ella necesitaba que estuviera ahí.

“Al momento de componer esta canción en Los Angeles 2019, noviembre, una cosa así, en el estudio hacía mucho frio, llegando con mi coautora Carola Rosas y mi productor Alexander que por cierto era alemán, no entendía todo lo que yo estaba diciendo, pero sentía mi enojo”, comentó.

El título de la canción ‘T.A.C.O.’, salió porque le gustan los tacos, y de porque es mexicana, y de que básicamente dijo la actriz, siempre nos creamos palabras con otras, por ejemplo en Monterrey en donde dicen “tacon madre” y pues Danna Paola dijo: “ta’ costumbras de que haya abrazos, ta’ costumbras a solo pasar el rato”.

La cantante recomendó escuchar la canción y el resto de las tracks que integran ‘K.O.’, ya que tal vez sus fans se pueden identificar con ‘T.A.C.O’, y les dejó de tarea no aceptar amor a medias.