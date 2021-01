Danna Paola estrena ‘Calla Tú’, video en el que levanta pasiones

Esta semana la cantante Danna Paola lanzó su nuevo álbum discográfico ‘K.O’, el cual contiene 11 canciones escritas por la artista mexicana, entre ellas ‘Calla Tú’, sencillo que estreno recientemente con un videoclip.

El 2021 no pudo comenzar de la mejor manera para Danna Paola, pues después de meses de trabajo en producción, el jueves 14 de enero lanzó de manera anticipada su nuevo disco, ‘K.O’, que lamentablemente se filtró unas horas antes de la fecha pactada, sin embargo, la también actriz de telenovelas ha rotó internet y se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas digitales de contenidos musicales.

Su primer sencillo es ‘Calla Tú’, que ya se estrenó en su formato de video, en donde podemos ver a una Danna Paola, más sensual que nunca, en un ajustado atuendo, en tonos rojos y negros, como el diseño de arte del disco.

Solamente a unas horas de haberse lanzado el videoclip, ‘Calla Tú’, ya alcanza más de 1.3 millones de vistas, 162 mil me gusta, un poco más de 3 mil no me gusta y cerca de 13,500 comentarios, en el canal de Danna Paola.

Entrevistada recientemente por muchos medios de espectáculos para promocionar su disco, señaló que ‘K.O’, trata de una catarsis por todo el sufrimiento que ha sentido por amar a una persona, y señaló que de el último golpe, y celebrar el amor.

Además, comentó que las canciones son historias inspiradas en su experiencia propia, y están ordenadas cronológicamente, y de algún modo comparte con sus seguidores su sentir, al contarles cómo fue que le rompieron el corazón.

En su cuenta de Instagram, Danna Paola comentó que: “me da mucha emoción haber escrito esta canción, la necesitaba, y necesitaba que fuera algo tan preciso e informativo que pudiera hoy en día ayudar a darnos cuenta que NO ESTÁ BIEN CALLARNOS JAMÁS. Esta canción es mi estandarte para darle voz a todas las mujeres que hemos caído en manos de personas que nos disfrazan amor con golpes y odio”.

También comentó, que ‘Calla Tú’, es una de las canciones que más les ha llamado la atención a sus seguidores, sobre todo por parte de las mujeres, quienes en algún momento de sus vidas, han sufrido violencia de género.

Incluso, Danna Paola, comentó en diversos programas, que ella también ha sufrido violencia de género, ya que ha sido discriminada y visto con sus propios ojos, el machismo en la industria musical, por eso ‘Calla Tú’, es una canción que las feministas han adoptado muy bien.

En el video, donde la intérprete de Lucrecia en ‘Élite’, aparece con un grupo de bailarinas mientras canta y sigue una coreografía, muestra al final un Te amo, escrito por frases como: inútil, frágil, idiota, loca, histérica, superficial, entre otros adjetivos que son usados por los hombres para referirse a las mujeres.

Danna Paola ha estado muy activa, promocionando su álbum musical, y ha revelado el éxito que ha tenido en las plataformas de YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Claro Música, entre otras. Además de compartir fotografías de ella y su disco en Time Square en Nueva York.