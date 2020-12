Danna Paola y Eleazar Gómez tuvieron una relación amorosa mientras grababan la telenovela Atrévete a Soñar en Televisa en el año del 2010 cuando Danna solo tenía 15 años y Eleazar 25.

La relación entre Danna Paola y Eleazar estuvo llena de altos y bajos, ya que se dijo que el actor era violento con ella, pero Danna Paola nunca habló del tema y hasta la fecha cuando es cuestionada sobre las denuncias de violencia de su ex, ella responde que no le interesa gastar energía en ese tipo de comentarios.

Por su parte la actriz ha dicho en repetidas ocasiones que si algún día se da la oportunidad de trabajar con Eleazar, no tiene ningún tipo de problema, pero que su vida personal no es algo que le quite el sueño.

Puedes ver: Tefi Valenzuela responde al silencio de Danna Paola en caso de Eleazar

Danna Paola dice lo que piensa del comportamiento de Eleazar

Fueron los padres de Danna Paola que en ese tiempo estuvieron cerca de ella y evitaron que la relación con Eleazar continuara su camino, Ahora es una mujer muy exitosa en México y otros países como España.

En enero del 2020, Eleazar estrenó el tema de "NO ME PUEDE OLVIDAR" que sin duda era una indirecta clara para Danna Paola, ya que dice:

"Cómo se nota que aún yo te gusto

Vamos a quitarnos el disgusto

Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana

Pero, nos queremos con las ganas

Ya me enteré que preguntas por mí

Así que, no no' hagamos los difí-

Ya me enteré que tú quieres de mí

Hay fuegos que no se pueden extinguir"

En el programa Hoy, Tefi Valenzuela narró la noche que Eleazar 'N' la violentó, dijo que cuando llegaron a la casa después de una cena perdió el control cuando estaban molestos, dice que la mordía y la ahogaba.

Tefi Valenzuela dijo que los gritos despertaron a sus vecinos del piso 8 y salió corriendo y lo fue una detención en flagrancia que llevó a Eleazar Gómez a la cárcel.

Tefi Valenzuela dejó claro que no era la primera vez que Eleazar cambiaba de actitud de manera repentina y envió un mensaje a todas las mujeres jóvenes, dijo que el enamoramiento te puede hacer pasar empujones, gritos pero los golpes no debería sufrirlos ninguna mujer.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ