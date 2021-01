Danna Paola deja ¡K.O.! a fans con el anuncio de nuevo disco

El inicio del 2021 no pudo ser de la mejor manera para la cantante mexicana Danna Paola, pues sorprendió a sus fans al anunciar su nuevo álbum musical, el cual tendrá como nombre ‘K.O’ y tendrá como fecha de estreno el jueves 14 de enero.

A través de sus redes sociales, Danna Paola reveló el nombre de su nuevo disco, así como la fecha de estreno y un poco del arte y concepto que manejará para lo que será su material discográfico número cinco.

“No puedo estar más feliz de por fin poderles compartir la portada de mi nuevo álbum. ‘K.O.’ (Knockout), un trabajo de mucho tiempo, esfuerzo, lágrimas, risas y mucha ilusión. Welcome to my break up party”, escribió en sus redes la intérprete en Élite.

Las redes sociales explotaron pues en pocos minutos, el nombre del álbum y de la cantante fueron tendencia de Twitter, además de que la publicación en Instagram se llenó de likes y comentarios, y el miniclip de la portada tuvo más de medio millón de reproducciones, mientras que el tráiler de su nuevo disco tuvo más de 3.6 millones de reproducciones.

Además de los fans que expresaron sus muestras de apoyo y cariño hacia Danna Paola, algunos amigos famosos y con los que ha colaborado le desearon éxito como: Denise Rosenthal, Cali y El Dandee, Lalo Brito, Skinny Man y hasta Netflix, entre otros.

Durante los últimos días, Danna Paola estuvo dando pistas de lo que será su nuevo trabajo discográfico de estudio, pues en varias de sus publicaciones en redes sociales subió imágenes y videos de ‘K.O’.

La primera pista fue el 2 de enero en donde la cantante de ‘Mala Fama” subió un breve video en el que aparece pisando rosas con una de sus zapatillas rojas; la segunda un día después, otro video en el que una pequeña llama comienza quemar una flor, con la frase: “Tiempo al tiempo… eso ya lo sé”.

Posteriormente, un video de unos pocos segundos en el que Danna Paola suelta una copa de vino con un filtro rojo, señalando la frase: “solo me querías cuando tú querías…”. En la siguiente pista un par de imágenes de la película ‘The Apartament’, con la frase “confundiste tu inseguridad con este amor…”.

En otra publicación, aparece Danna Paola comiendo un postre, mientras ésta está llorando, y escribe como comentario: “Enero siempre me lleva a ti”, con el Emoji de un corazón roto. La publicación más larga es un video de tres minutos y medio en el que se puede ver una conversación de WhatsApp de una discusión amorosa, la cual genero más de 2.8 reproducciones, la cual indicaba: “me vendiste un amor que jamás existió… y aquí estoy”.

Por último, un video del juego ‘Street Figther’ en el que uno de los personajes hace un ‘K.O’, pista clave de cómo se llamaría el disco, en esa publicación escribió: “el último golpe, you loose”.

Hasta que finalmente, hoy publicó el tráiler de su nuevo disco, en el que primero aparece en una tina sumergida en leche con unos chiles rojos flotando; en otra imagen cortando un pastel con un cuchillo; otra escena en al que rompe una guitarra; otra más en la que batea una flor; y una imagen más en la que está sentada mientras en el fondo en lices neón se encentra el título del disco ‘K.O’.

Los seguidores cuentan los días para que llegué el 14 de enero, y puedan disfrutar de su nuevo material musical, en el que posiblemente se estrene su nuevo sencillo que llevaría el nombre de ‘Calla tú’.