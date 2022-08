Danna Paola celebra haberse quitado todas sus inseguridades: “Esta soy yo”

En su regreso a México para participar en los Kid´s Choice Awards México, la cantante Danna Paola tiene mucho que celebrar pues no sólo se quitó todas sus inseguiridades, afirmó, sino que también ha cumplido el sueño de ver la taquilla agotada para su primer concierto en el Auditorio Nacional y eso la llena de entusiasmo.

En los Kid´s Choice Awards México, Danna Paola no sólo será la conductora, sino que también actuará preparándose para su gira “Éxtasis” y asegura que esta es su versión más auténtica: “¡Esta soy yo!”, mencionó en entrevista con la Agencia EFE.

“Es un éxtasis, por eso le puse así a mi tour, porque para mí esa sensación de estar arriba del escenario es un éxtasis”, cuenta la también actriz de televisión, quien confiesa que no deja de tomar clases de canto y de prepararse.

Lee también: Danna Paola se defiende con uñas y dientes de las críticas por su delgadez: “Me han ofendido”

Para la actriz y cantante mexicana, los conciertos también son “rituales sagrados” en los que tiene la oportunidad de ver materializado todo su trabajo y un espacio de conexión muy especial con sus seguidores.

“Para mí, es muy sagrado dar un buen espectáculo y dar algo con mucha calidad y profesionalismo", dice. "Es el único lugar en el que todo lo que trabajé el año, los lanzamientos, los videos, que también es increíble, se ve reflejado, es como la cúspide de un álbum cuando estas en vivo y escuchas a un estadio, a una arena", añade.

Lee también: Yalitza Aparicio impacta con saco abierto de Fendi y le hace competencia a Danna Paola

Además, también es el espacio en el que puede sacar a su propia Sasha Fierce (el alter ego, de Beyonce) y transformarse en un ser diferente al que es a diario.

“En el escenario me convierto en eso que no soy en la sala de mi casa. Me olvido de todo y me transformo completamente, es el sitio en el que me siento más segura de mí misma, más sensible y conecto muy ‘heavy’ (fuerte) con mi público y con cada alma que está ahí”, menciona.

El amor y la música

Desde hace tiempo, Danna ha divulgado al mundo que está enamorada del también cantante mexicano Alex Hoyer. Ahora han llevado su amor al plano laboral, pues juntos serán los presentadores de los Kids' Choice Awards México el próximo 30 de agosto, cuando Danna también tendrá la oportunidad de cantar un "mash up” de su música.

Sin embargo, una colaboración aún queda en puntos suspensivos, pues esperan que la primera sea "icónica".

“Hemos pensado muchas colaboraciones a lo largo de nuestra relación, nuestra primera conexión en la vida siempre ha sido la música y para mí es un honor poder trabajar con Alex porque es un genio”, cuenta Danna.

Sin embargo, sí ha sido parte de su proceso creativo en esta nueva etapa musical que ha sido inaugurada con el tema “Éxtasis”, una canción en la que buscó mezclar todas las influencias musicales que la han marcado.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Agencia EFE e Instagram

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más