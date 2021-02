Danna Paola celebra San Valentín, con concierto virtual

La cantante Danna Paola celebró el Día del Amor y la Amistad ofreciendo su primer concierto virtual del año y el primero de su nuevo disco ‘K.O.’, mostrando su lado más oscuro y demostrando porque es una de las mejores artistas del momento.

‘Welcome to my break up party, Danna Paola: Worldwide Live Experience’, fue el nombre le primer concierto que la cantante mexicana ofreció de manera virtual, pues todavía no se pueden realizar de forma presencial debido a la pandemia por Covid 19.

Sin embargo, como el título del concierto, la experiencia que se vivió en el streaming que ofreció Danna Paola, fue única, lleno de sus mejore éxitos, sus canciones nuevas y mostrando el lado más oscuro la actriz de telenovela eintérprete de Lucrecia en la serie ‘Élite’.

El concierto inició mostrando un pastel en forma de corazón, en donde aparecieron sus bailarinas y un escenario de color rojo, en donde ofreción un impactante concierto, lleno de coreogrrafías y sus mejores interpretaciones. “Es una celebracón a los corazones rotos; cuando más jodido estás, es cuando más aprendes”, dijo la cantante.

Una de las partes más inolvidables de la noche, fue cuando apareció el alter ego de Danna Paola, con le cabello negro y corto, la cual era su parte más oscura para hablar con la propia Danna Poala en el camerino y brindar por los corazones rotos.

“Como ya sabes cuarentena, entonces hagámoslo aquí, quien quiera hacerlo en casa, lo puede hacer. Brindo porque brindar es preciso”, dijo el lado oscur de Danna Paola, mientras que la propia Danna Paola respondía “no por lo mucho que me quiso”, mientras el lado oscuro terminba comentando “si no por lo pendeja que me hizo”.

Danna Paola interpretó sus más recientes sencillos como ‘Calla Tú’ o ‘Amor Ordinario’, así mismo cantó ‘Contigo’, ‘Agüita’, ‘Bajo Cero’, ‘Valiente’, ‘Dos Extraños’, además de canciones de su disco anterior como ‘No bailes sola’ y ‘Mala Fama’ y la sorpresa de la noche fue ‘ Justified’, uno de sus sencillos que canta en inglés y español con el que cerró la noche.

En sus historias de Instagram, Danna Paola comentó luego de terminado su concierto que estaba muy emocionada y agreadeció a todos los fans que accedieron a su primer show de 2021‘Welcome to my break up party, Danna Paola: Worldwide Live Experience’.

“Cómo les explico mi sensación después del día de hoy, fue demasioado para mí, pero no puedo agradecerles poco, porque es mucho agradecimiento por estar conectados, de verdad gracias infinitas, fue un trabajo de muchas semanas, de mucho tiempo, de mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, fue algo súper distinto para todos pero en serio Wow, gracias infinitas”, expresó Danna a su público.